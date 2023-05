Noor kon ook krantlezen

Gynaecoloog in opleiding Noor Simons (31) ging op 7 augustus 1993 naast haar vader Maarten (chirurg, 63) zitten op het stoepje voor haar geboortehuis in de Valeriusstraat 66 in Amsterdam.

„Mijn half weggedraaide gezicht is zó herkenbaar. Ik was bijna twee jaar, nog net het enige kind. Ik herinner me veel beweging in het huis, achter was een veranda en een kleine tuin met een blauwe schelp als zandbak. De deuren stonden altijd open: achter én voor, want daar was de zon. Met goed weer las mijn vader buiten de krant. Later vertelde hij dat mijn aanwezigheid, ‘zijn kleine hummeltje’, hem zóveel geluk gaf.

Hij zat destijds, net zoals ik nu, in het tweede jaar van zijn opleiding. Rond mijn tiende besloot ik arts te worden. We woonden inmiddels in Abcoude, met drie kinderen. Gezinsuitbreiding maakte verhuizen noodzakelijk. Dat gold ook voor de vriendengroep van mijn ouders. Allemaal gingen ze de stad uit.

Deze groep bleef hun in de studententijd ontstane vriendschap vieren. Als vanzelfsprekend speelden hun kinderen met elkaar. Met enkelen kreeg ik een hechte vriendschap.

Gelukkig bleef ik in Amsterdam naar school gaan. Abcoude vond ik lastig. Als student ging ik direct weer in mijn stad wonen. Lang dacht ik chirurg te worden. Ik wilde iets met snijden, maar wist niet precies wat. Tijdens mijn co-schappen leek elke specialisatie interessant. Totdat ik gynaecologie deed. Toen wist ik: dit is het. Een bevalling is toch het mooiste. En ik vond het ook lekker om iets anders te doen dan mijn vader. Ik had altijd al een duidelijke mening, was overtuigd van mijn eigen manier van doen. Die eigenschap zie ik bij dat meisje met dat half weggedraaide gezicht op de stoep. Ik zag mijn vader de krant lezen, ging zitten en verdiepte me zonder enig kennis van taal in een katern. Ik wist: krantlezen, dat kan ik ook.”

