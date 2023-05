Nederland haalt de finale van het Songfestival voor het eerst in acht jaar niet

Nederland gaat niet naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Mia Nicolai en Dion Cooper zongen dinsdagavond ‘Burning Daylight’ in de eerste halve finale van de Europese zangwedstrijd. Tien van de zestien landen die optraden, gingen door. Nederland zat daar voor het eerst sinds 2015, toen Trijntje Oosterhuis in de halve finale strandde, niet bij.

Het mede door oud-Songfestivalwinnaar Duncan Laurence geschreven ‘Burning Daylight’ – een ode aan veerkracht, aan „vallen en opstaan” – kreeg niet genoeg stemmen van de thuisstemmers. De afgelopen weken was veel energie gestoken in het versterken van de act. Na enkele onzuivere uitvoeringen, die Mia en Dion op veel kritiek kwamen te staan, ging het nummer naar een andere toonhoogte en kreeg het meer achtergrondzang.

Dat had de zangers meer houvast gegeven. De uitvoering van het in emotie klimmende relaas was dinsdagavond beslist sterker dan eerder. Al bleef de zang onzeker, de zenuwen waren wat getemd, de drie Eurovisie-minuten wonnen gaandeweg aan kracht. Op hun zwarte draaischijf in een soort oog van wit licht en rook was het optreden van Mia en Dion sober maar dromerig warm.

Favorieten

Nieuw dit jaar op de 67e editie van het Eurovisie Songfestival is dat alleen nog publieksstemmen bepalen welke landen door gaan naar de finale op 13 mei. Dat thuisstemmers massaal voor de Zweedse zangeres Loreen, de Finse testosteronbeuker Käärijä met zijn gifgroene Hulk-armen en de gestroomlijnde danceact van de Israëlische Noa Kirel vielen, was nauwelijks een verrassing te noemen. Zij toppen al weken de favorietenlijsten en maakten met hun energieke optredens veel los. Loreen won het festival in 2012 met Euphoria, nog altijd een van de populairste songfestival-hits.

Mia Nicolai en Dion Cooper staan de pers te woord na afloop van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het duo behaalde met hun lied Burning Daylight te weinig stemmen voor de finale. Foto Sander Koning / ANP

Dat Kroatië als eerste door was, was wel verrassend. Eurovisie houdt politiek graag buiten de deur, maar het in gekte verpakte anti-oorlog statement van de satirische groep Let 3 wordt breed omarmd. Ook Moldavië, Zwitserland, Tjechië, Portugal en Servië ziet het publiek zaterdag terug in de finale.

Gegarandeerde finaleplek

Deze eerste halve finale in de Liverpool Arena bevatte behalve vijftien optredens, ook een optreden van de Britse popster Rita Ora en een vooruitblik op de acts van Frankrijk, Duitsland en Italië – landen met een gegarandeerde finaleplaats. Ze behoren tot de ‘Big Five’ (met ook Groot-Brittannië en Spanje), landen die het meest bijdragen aan de EBU.

Deze show was de eerste van de drie. Donderdag is de tweede halve finale, zaterdag de finale. Met de folk-rap vorig jaar van Kalush Orchestra won Oekraïne vorig jaar met het hoogst aantal stemmen ooit. Omdat het organiseren van dit internationale evenement in oorlogstijd ondenkbaar is, nam runner up Groot-Brittannië – zanger Sam Ryder werd vorig jaar tweede – die taak over. De komende muziekshows bevatten desondanks veel Oekraïense elementen.