‘Metronom’: slagen voor het diploma onderdrukking in communistisch Roemenië

Wilde je anno 1972 hip zijn in Roemenië onder de communistische dictator Ceaucescu dan luisterde je stiekem naar het programma Metronom van Cornel Chiriac via het verboden Radio Free Europe. Hij hield de Roemeense jeugd via de staatsradio op de hoogte van actuele westerse trends, tot hij in 1968 als protest tegen de onderdrukking van de Praagse lente door Sovjettanks ‘Back in the USSR’ van The Beatles draaide. Na zijn ontsnapping naar het westen zette Chiriac vanuit Duitsland Metronom voort – tot hij in 1975 in München door een onbekende ’s avonds op straat werd doodgestoken.

Securitate, denk je dan. De meedogenloze Roemeense veiligheidsdienst die ook de film Metronom domineert: eerste als duistere schaduw net buiten beeld, dan in het volle licht. Want een metronoom is ook een apparaat dat het tempo aangeeft: de maat waarin de Roemeense samenleving anno 1972 marcheert. Die ganzenpas wordt er jong in gedrild, in de opstandige jaren. Opdat tieners opgroeien tot oppassende, kruiperige onderdanen.

De kapelmeester van de macht wordt in Metronom gespeeld door Vlad Ivanov. Hij werd bekend als verkrachtende arts-aborteur in 4 maanden, 3 weken & 2 dagen, de met een Gouden Palm bekroonde film die in 2007 de doorbraak van regisseur Cristian Mungiu betekende. En tevens van de Roemeense cinema: gruizig realistische, filosofische en verbale films over grote issues: onderdrukking, corruptie, familie, religie. Films die ontrafelen hoe macht en ideologie de levens van gewone mensen binnensluipen.

Kinderen breken

Ivanov belichaamt vaak de botte, cynische status-quo, zoals Securitate-baasje Biris die in Metronom gewoon zijn werk doet: kinderen breken. Dat gaat zonder echt fanatisme of apert sadisme, eerder met vakmatige routine. Biris is geen stalinist die op volkvijanden jaagt in dienst van het proletariaat. Zijn taak is gehoorzaamheid en passiviteit afdwingen.

Ana (Mara Bugarin) en haar klasgenootjes staan op het punt bijles van Biris te krijgen. Zij luisteren graag naar radio Metronom, welke tiener niet? Proberen iets hips te brouwen uit muffe stoffen, ouwelijke regenjas, lompe lederen schooltas.

Vriendje Sorin (Serban Lazarovici) mag met zijn familie naar Duitsland: een privilege. Een huisfeestje bij vriendin Roxana is Ana’s laatste kans om hun liefde te verzilveren, denkt ze. Daar drinkt, danst en sjanst men bij Led Zeppelin, The Doors en Jimi Hendrix op illegaal vinyl. Klinkt er soms zelfs een gewaagde politieke grap.

Langer dan het nummer ‘Light my Fire’ duurt de liefde niet. De anderen stellen op dat moment brutaal een open, mild kritische brief naar radio Metronom op. Wiens idee was dat eigenlijk? Wie formuleerde wat? Zulke vragen worden plots van levensbelang als de Securitate voor de deur staat in zwartleren tenue en de doodsbange scholieren naar het bureau afmarcheert. Waar ze in een nachtmerrieklas belanden, met verklaring, bekentenis en verdachtmaking als strafwerk. Overblijven achter de tralies is een optie.

Metronom is een opmerkelijke, wrange film die gedetailleerd toont hoe een dictatuur de paranoia al jong in relaties druppelt. Principes en onderlinge loyaliteit sloopt agent Biris door dreiging en geweld aan te lengen met hoop, vaderlijke poses en gulle gebaren. Hoofdzaak is iedereen medeplichtig te maken.

Metronom is een grimmige casestudy in onderdrukking. Mocht alles op het schoolplein als vanouds lijken, dan bedriegt de schijn: angst is geïnternaliseerd, de klas is geslaagd voor zijn diploma onderdrukking. Het maakt deze film ook tot een momumentje voor de laatste generatie Roemenen onder het communisme. Daar was het minder fijn om een boomer te zijn.

Politiek drama Metronom Regie: Alexandru Belc. Met: Mara Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad Ivanov, Tiberiu Zavelea. Lengte: 102 min. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven