Is het transparant of wreed van AvroTros om te laten zien hoe het treintje Mia&Dion dreigt te ontsporen?

Er was een noodgreep nodig om Mia&Dion zonder kleerscheuren door de halve finale te loodsen van het Eurovisie Songfestival. Dinsdag is het erop of eronder voor ze in Liverpool. De twee keer dat ze hun ballad Burning Daylight live voor publiek zongen, klonk het zo vals dat op de valreep besloten is het nummer anderhalve noot hoger te zingen. Met de aangepaste versie traden ze op bij de laatste talkshow van Khalid & Sophie, en na afloop zeiden ze opgelucht dat ze nu zongen in plaats van vochten.

Maandag keek ik, in de herhaling, de documentaire die over de voorbereidingen voor het Songfestival is gemaakt, Mia &Dion, missie Songfestival, en je vraagt je af of de noodrem niet een beter idee was geweest. Meteen al mistig is hoe de Nederlandse inzending voor Eurovisie nou precies tot stand kwam. In de ene versie was er eerst een duo en toen een liedje, maar het kan ook zijn dat er eerst een nummer was waar een duo bij is gezocht. Wat klip en klaar is: Mia en Dion kenden elkaar niet, werden als gelegenheidsduo bij elkaar gezet en hadden het nummer alleen in de studio en nog nooit in het echt samen gezongen toen het door de selectiecommissie werd uitverkoren. Mia Nicolai (27) vertelt in de documentaire dat ze tot die uitverkiezing misschien een keer of twintig live had opgetreden, voor maximaal 250 mens publiek. Eurovisie Songfestival trekt zo 180 miljoen kijkers op een avond. Dion Cooper (29) heeft iets meer ervaring, maar niet veel.

De grote genius achter dit duo en dit duet: Duncan Laurence. In 2019 de (onbekende) winnaar van het Songfestival en nu mét zijn vriend Jordan Garfield ‘creative director’ van Mia&Dion. Volgens Mia belde Laurence haar halverwege vorig jaar op met de mededeling: „We hebben een visie.” Zij en Dion moesten met dit lied gaan vertellen „hoe het is om mens te zijn”. Zeg daar als ambitieus artiest maar eens nee tegen. Laurence en zijn vriend hadden ook een visie voor de videoclip, de „staging” in Liverpool en de „looks” van de twee, Mia als een androgyne Liza Minnelli, Dion de feminiene man. Bij het schieten van de clip is veertig man betrokken, en Laurence en Garfield buigen zich innig omstrengeld over elk detail. „Ze zijn het heel erg met elkaar eens,” zeggen Mia en Dion. „Ze wonen samen, werken samen, delen dezelfde visie.” Oei. Tunnelvisie? Misschien was het een idee geweest om ook een paar mensen mee te sturen naar de allereerste keer dat Mia&Dion live samen optraden, of doe eens gek: was zelf mee gegaan. Was het ook vast vals geweest, maar dan had iemand de „twee gekke vogels” die Laurence bij elkaar zette, een beetje kunnen beschermen tegen alle hoon en haat.

Wat ik zo moeilijk te begrijpen vind: opdrachtgever voor de documentaire is AvroTros, de omroep die het Songfestival uitzendt, en die de Nederlandse inzending deels financiert. Naar verluidt komt 2,5 ton uit eigen middelen, de andere helft betaalt de NPO aan de European Broadcasting Union voor de uitzendrechten. Dus je laat zien dat er een duur treintje dreigt te ontsporen, en vertelt er alvast bij hoe losjes de treinonderdelen aan elkaar zijn gekoppeld. Is dat dan transparant van AvroTros, of wreed?

Voorliefde voor Aziatische keuken

In Temple Food (KRO-NCRV) opereert ook een wonderlijk duo, chef-kok Alain Caron en kookboekschrijver Emma de Thouars. Ze reizen af naar Zuid-Korea om van boeddhistische master-chefs te leren koken. Van Emma de Thouars begreep ik dat ze een voorliefde heeft voor de Aziatisch keuken, maar bij Alain Caron vroeg ik me dat af. In de eerste aflevering ontmoeten ze Sunjae Sunim, bekend om haar bereiding van kimchi (gefermenteerde groenten). Hij is geen fan van aubergine, en pittige pepers zijn hem snel te heet. Zij zegt: „Kijk naar het eten en je weet wat voor persoon je bent”. In haar gerechten zonder vlees, vis en alcohol zie ik veel, maar geen Franse chef.