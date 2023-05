In ‘The Muppets Mayhem’ zit de charme in de flauwheid

„Hoezo gaat dit ineens allemaal over míj?” Nora (Lilly Singh) staat in een bedompte ruimte tegen een cameraman te schreeuwen. En tegen een stel poppen, want de Muppetband Electric Mayhem is ook van de partij. Nora is manager van de band en wil een rockumentary maken over de oude hippierockers, maar de cameraman blijkt meer geïnteresseerd in Nora’s liefdesperikelen die onverhoopt steeds komen bovendrijven. „Dit hoort over de band te gaan”, roept ze, „Over hun liefde voor elkaar. Dat is de liefde die de wereld moet zien, niet die van mij.” Toch blijft de camera op haar gefocust, terwijl de poppen haar stilletjes gadeslaan.

Willen mensen anno 2023 nog naar de Muppets kijken? Ja, hoopt Disney, dat hardnekkig blijft proberen de franchise op allerlei manieren nieuw leven in te blazen. De laatste tijd met matig succes: recente pogingen als de mockumentaryserie die simpelweg The Muppets heette (2015-2016) en de meer klassieke sketchshow Muppets Now (2020) flopten niet zozeer, maar wisten ook niet te beklijven. Met The Muppets Mayhem gooit Disney het nu wéér over een andere boeg: de titel van de tiendelige serie mag dan verwijzen naar de Muppetband Electric Mayhem (met drummer Animal als meest bekende lid), maar de plot draait eigenlijk vooral om het liefdesleven van hun jonge menselijke manager, Nora. Zij is ervan overtuigd dat haar leven maar niet van de grond komt en ziet in het produceren van een album met Electric Mayhem haar grote doorbraak. Ondertussen popt af en toe onverwerkt verdriet op over het overlijden van haar vader, maakt ze tot vervelens toe ruzie met haar zus en moet ze ook nog kiezen tussen twee mannen: de wat sullige Mayhem-superfan ‘Moog’ (Tahj Mowry) en de gladde zakenman JJ (Anders Holm).

Daarmee is eigenlijk alles wel gezegd over de plotlijn van de menselijke figuren in The Muppets Mayhem, die vrij plat en voorspelbaar blijft. Nu verwacht een doorsnee Muppet-fan allicht ook geen psychisch complexe personages. De Muppets kijk je voor de uiteenlopende en uitbundige karakters van het grote assortiment aan poppen, voor de gekke stemmetjes, de snel ontsporende humor en misschien een leuk liedje tussendoor. Maar door zo’n prominente plek te geven aan menselijke personages met wiens wel en wee de kijker mee moet leven, én door de aandacht te richten op een relatief beperkt aantal Muppets (de bandleden van Electric Mayhem met af en toe een enkele aanvulling), valt The Muppets Mayhem net tussen wal en schip: het ene moment neemt de serie zichzelf te serieus, het andere vliegen je wel héél veel flauwe grapjes van hetzelfde kaliber om de oren. Flowerpowermuppet Janice op een zweverige toon „for sure” horen zeggen en de oude rocksterren zich zien verbazen over de wonderen van het internet is een aantal keer geinig, maar blijft niet tien afleveringen lang even leuk.

De Muppetband Electric Mayhem. Foto Disney+

Moralistisch

Wat dat laatste betreft, voelt de serie soms ook wel erg des Disney’s moralistisch aan. Dat Nora telkens opnieuw tot het inzicht moet komen dat de band een authentieke waarde heeft die je niet al te zeer moet moderniseren met hippe beats en TikTok-filmpjes, is eerder ergerlijk dan echt grappig: het is een van de lessen die Nora tot in den treure moet leren. Daarmee krijgt de serie soms meer weg van Sesamstraat dan van een volwassen Muppet-variant.

Toch zijn er ook aardig wat momenten waarin de oorspronkelijke aantrekkingskracht van de Muppets doorschemert. De voor hippieparodieën verplichte lsd-trip (al is die in dit geval braaf veroorzaakt door marshmallows waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken) levert verrassend genoeg een paar van de grappigste scènes op, met de cameo van Weird Al Yankovic voorop. Wanneer zijn hoofd à la De Leeuwenkoning in de wolken verschijnt om een van de trippende bandleden toe te spreken, waant de kijker zich weer heel even in de oorspronkelijke Muppet Show waar het in 1967 allemaal mee begon: de cameo is met overtuiging overdreven, juist in de flauwheid zit ook de charme. En naarmate de serie vordert, verschuift de focus steeds vaker en langer van de mensen naar de Muppets. Dat levert direct veel leukere televisie op en in sommige gevallen ook nieuwe poppen, zoals wanneer de ouders van leadzanger Dr. Teeth plots voor de deur staan en er een aflevering volgt vol flashbacks naar zijn jeugd. Die zijn op z’n Muppets’ over the top, zonder pogingen tot zware sentimentaliteit: hier weten de makers dan toch een passende toon te vinden.

Die geslaagde momenten zijn – gecombineerd met de kleurrijke setting, de muzikale intermezzo’s en het overweldigende aantal cameo’s van grote namen als Lil Nas X, Kesha en zelfs Morgan Freeman – voldoende om toch telkens door te blijven kijken, al hadden ze prima samengebald kunnen worden in een film in plaats van te worden uitgesmeerd over tien afleveringen. Dan hadden veel van de minder boeiende verhaallijnen achterwege kunnen worden gelaten. Want ook als kijker vraag je je regelmatig af: waarom gaat het nu ineens allemaal over Nora? Dat sterkt toch het idee dat Disney de succesformule van de Muppets nog altijd niet helemaal heeft gekraakt.

Serie The Muppets Mayhem. Door: Bill Barretta, Adam F. Goldberg, Jeff Yorkes. Met: Anders Holm, Tahj Mowry, Saara Chaudry. 10 afleveringen van ongeveer 30 min. Vanaf 10/5 op Disney+. ●●●●●