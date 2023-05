Het lijkt een paradox. We zitten in ‘het gouden tijdperk van de tv-serie’ en juist nú gaan 15.000 scenaristen in Amerika staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Werk is er genoeg: in 2022 werden er 599 tv-series gemaakt, een nieuw record. Maar scenaristen profiteren niet mee. En als je kijkt naar wát er gemaakt wordt, is de kans groot dat de situatie in de toekomst nog erger zal zijn.

Eerst even wat er nu aan de hand is. De timing van deze staking was voorspelbaar. De geschiedenis leert dat scenaristen met elke ontwikkeling in filmdistributie uitgesloten worden van nieuwe winsten. Zo ging het toen films op televisie kwamen, toen videobanden opkwamen en toen online video-on-demand zich begon te ontwikkelen. Productiebedrijven boren nieuwe markten aan met films en series. Maar vergeten hun winst te delen met degenen die aan de basis stonden van hun product. Elke keer was er een scenaristenstaking nodig om dat recht te trekken.

Nu zijn de klopgeesten boven de onderhandelingstafel streamingdiensten, die schrijvers de schamele, korte dienstverbanden gunnen van scholieren met zomervakantie. Als een serie een hit wordt, profiteert de scenarist niet mee. Daarnaast is er angst voor artificial intelligence. Het lijkt een kwestie van tijd voordat ChatGPT in staat is om het soort invulbare kleurplaatseries te schrijven waar Netflix nu al om bekendstaat. Scenaristen willen zekerheid dat ze niet worden vervangen door algoritmes die nota bene worden ‘getraind’ met hún werk.

De staking duurt nu slechts één week en Hollywood komt tot stilstand. Een nieuwe Game of Thrones-serie is vertraagd, evenals de laatste seizoenen van The Handmaid’s Tale en Stranger Things. Talkshows zitten zonder verse grapjes over het kapsel van Donald Trump en zenden herhalingen uit. Een week geen schrijvers, alles stort in.

Marktvoorspellingen van Hollywood worden met meer technologie en meer data alleen maar beter

Toch blijven scenaristen ondergewaardeerd. Dat is onrechtvaardig maar niet verrassend; zelfs in lijn met de filosofie van Hollywood. De filmindustrie is namelijk geen plek waar dromers een thuis vinden. Het is een fabriek. Films zijn producten. Steeds meer, want door de opkomst van streamers en hun algoritmes kunnen producenten exact zien wat de markt gretig afneemt.

House of Cards was in 2013 een van de eerste series gebaseerd op een algoritmische voorspelling. De kans dat kijkers een remake van een BBC-serie met Kevin Spacey in de hoofdrol leuk zouden vinden was statistisch groot. Het werd een megahit. Sindsdien wordt die werkwijze steeds normaler. Het algoritme voorspelt, de streamer bestelt: ‘Mag ik één scandithriller, één tienerserie met lhbt-vriendelijke personages, en doe maar een paar standaard romkoms - voor de hele tafel.’

De marktvoorspellingen van Hollywood worden met meer technologie en meer data alleen maar beter. Dat is de echte paradox: hoe meer scenaristen schrijven, hoe overbodiger ze zichzelf maken – het is allemaal datavoer voor het algoritme.

Streamers hebben steeds minder behoefte aan originele ideeën. Want waarom zou je risico’s nemen? Een fabriek heeft geen kunstenaars nodig, maar goedkope arbeiders, zo ook Hollywood. Tenminste, totdat AI alles overneemt.

Tristan Theirlynck is filmrecensent.

