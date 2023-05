Hoe Oekraïne de tegenaanval voorbereidt

Oekraïne maakt zich op voor een offensief tegen de Russen. Nu is er nog een tekort aan munitie en luchtsteun, én het weer zit de laatste weken erg tegen: de slagvelden zijn veranderd in modderpoelen. Verslaggever Floris Akkerman sprak met Oekraïense militaire experts over wat er nodig is voor een geslaagd lente-offensief én hij zag hoe militairen, in de loopgraven aan het front, zich voorbereiden.

Aan het front bereidt Oekraïne de tegenaanval voor. ‘We zullen de Russen het land uitschoppen en de oorlog beëindigen’

Wanneer begint het langverwachte Oekraïense tegenoffensief?

