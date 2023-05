Hoe gaat de miljardendeal voor de tv-rechten van live voetbal er precies uitzien?

Als bestuurders van voetbalclubs praten over de lange termijn, dan hebben ze het over de komende twee, drie seizoenen. In een sport waarin arbeidscontracten maar een paar jaar bestrijken, dagkoersen het sentiment bepalen en inkomsten in hoge mate afhankelijk zijn van sportieve prestaties, heeft het weinig zin om, afgezien van investeringen in stadions en trainingsaccommodaties, onomkeerbare besluiten te nemen die doorwerken tot in de verre toekomst. Toch is dat precies wat de Eredivisieclubs nu moeten doen.

Begin volgende maand stemmen ze over een bod van ESPN, dochterbedrijf van het Amerikaanse Disney, op de uitzendrechten van de Eredivisie, Eerste Divisie, KNVB-beker en Vrouwen Eredivisie voor de periode 2025 tot 2035. Aanvankelijk zouden de clubs daar afgelopen maandag al over beslissen, maar ze kozen voor een aantal weken respijt.

Volgens sommige betrokkenen omdat op 5 juni ook wordt gestemd over verwante voorstellen, zoals de oprichting van de NL League – een nieuwe competitie-organisatie – en de verdeling van Europese premies. Andere betrokkenen zeggen dat er meer speelt. De clubs zouden niet tevreden zijn over het ESPN-bod dat op tafel ligt en willen verder onderhandelen. Zeker nu zich een andere partij heeft gemeld die de rechten wil overnemen en schermt met een hoger bod.

De belangen zijn groot. Bedragen die de ronde doen schommelen tussen de 1,5 en 2 miljard euro voor tien jaar. Een vergelijkbare som betalen mediabedrijven per jaar om Premier League-duels te mogen uitzenden in het Verenigd Koninkrijk, maar het is grofweg een verdubbeling van het huidige contract. Laat de partijen tegen elkaar opbieden en ga voor het hoogste bod, lijkt een logisch advies aan de clubs. Maar zo eenvoudig is het niet.

1 Hoe is de situatie nu?

ESPN zendt de livewedstrijden van de Eredivisie uit in Nederland, terwijl het de uitzendrechten voor de samenvattingen heeft verkocht aan de NOS. De mediarechten, waar ESPN de clubs sinds 2012 een slordige 80 miljoen euro per jaar voor betaalt, zijn ingebracht in een joint-venture van ESPN-moederbedrijf Disney, de eredivisieclubs verenigd in de ECV, en minderheidsaandeelhouder KNVB. Met andere woorden: de samenwerking tussen de Eredivisieclubs en ESPN gaat verder dan een simpele licentie-overeenkomst. Ze runnen samen een bedrijf. En er zijn destijds afspraken gemaakt die het onmogelijk maken het huwelijks zomaar eenzijdig op te zeggen.

2 Het huidige contract loopt tot medio 2025. Waarom wordt er nu al onderhandeld over verlenging?

Dat heeft te maken met die afspraken die twaalf jaar geleden zijn vastgelegd. Toen, zo vertellen ingewijden, is bepaald dat de clubs en Disney tot 1 juli van dit jaar de tijd hebben om een nieuw contract uit te onderhandelen. Daarbij geldt exclusiviteit, de clubs mogen niet met andere geïnteresseerde partijen onderhandelen.

Zelfs als de clubs het bod van ESPN straks wegstemmen, kunnen ze niet zomaar met de uitzendrechten de boer op. Dat is tot volgende zomer voorbehouden aan de joint-venture, waarin Disney een meerderheidsbelang houdt. Daarbij heeft het Amerikaanse mediabedrijf het recht om ieder bod op de uitzendrechten te ‘matchen’, ofwel een gelijk bedrag op tafel te leggen en er alsnog met het mediacontract vandoor te gaan.

„Het is een beschermingsconstructie die Disney heeft gecreëerd”, zegt een clubdirecteur. „Je kunt er van alles van vinden, maar zo is het nu eenmaal.”

3 Toch is er een concurrerend bod. Hoe zit dat?

Kabelbedrijven KPN, Delta, VodafoneZiggo en T-Mobile hebben bekendgemaakt dat ze de clubs minimaal 180 miljoen euro per jaar willen betalen om de rechten vanaf 2025 over te nemen. Dat bedrag zou hoger liggen dan de 170 miljoen per jaar die ESPN naar verluidt voor het pakket over heeft. Officieel wordt er niet onderhandeld, de clubs hebben het consortium van kabelaars alleen ‘aangehoord’.

Dat de kabelbedrijven belangstelling tonen is niet verrassend. Live sport is een belangrijke troef om televisie-abonnementen te verkopen in een tijd dat lineaire tv aan populariteit verliest. Daarom betalen de kabelbedrijven nu al een paar euro per abonnement aan ESPN om eredivisiewedstrijden te kunnen laten zien via betaalzenders en een open net.

Dat laatste is het fundament onder het verdienmodel van ESPN. Als de zender zijn inkomsten alleen moest halen uit klanten die bereid zijn extra te betalen om live voetbal te kunnen zien, kon het niet uit. De vrees bij de kabelaars is dat ESPN de prijzen verhoogt zodra het zich voor langere tijd van de uitzendrechten verzekert.

4 Is het bod van de kabelbedrijven beter dan dat van ESPN?

Dat is niet met zekerheid te zeggen. Minimaal gegarandeerde inkomsten zijn belangrijk, maar bij een contract met lange looptijd is het zeker zo wezenlijk wat wordt afgesproken voor het geval de media-opbrengsten in de toekomst sterk toenemen. Profiteren de clubs dan mee?

Binnen de huidige deal, waarin de clubs onderdeel zijn van de joint-venture, is een winstdeling afgesproken, waarvan de details geheim zijn. Hoe een contract met de kabelaars er precies uit zal zien is onduidelijk zolang er niet kan worden onderhandeld. Ook belangrijk: de ruimte die clubs krijgen om tv-rechten in het buitenland te vermarkten.

5 Wat gaat er nu gebeuren?

Komende weken gaan clubs met de beloftes van de kabelaars in hun zak in gesprek met ESPN om een beter bod op tafel te krijgen. Dat wil zeggen: meer geld en, als het even kan, een kortere looptijd dan tien jaar. De clubs zijn enthousiast over hoe ESPN het voetbal toont en de programma’s die de zender eromheen heeft gebouwd. Dat geven ze niet graag op. Ook wordt wachten als een risico gezien, omdat niet zeker is hoe hecht het consortium van kabelaars is en hoe hard de garanties. „Ons gevoel is beter bij ESPN”, zegt een directeur van een grote Nederlandse club. „Maar het is nog niet goed genoeg.”