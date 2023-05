Heel even was abortus bijna gezellig in Frankrijk

Abortus staat weer op de politieke agenda. „Verbazend dat zo’n strijd die al een halve eeuw gestreden leek toch weer terug is, in de VS en Europa”, zegt de feministische Franse filmmaker Blandine Lenoir (49) als ik haar spreek in Parijs. „Polen heeft abortus verboden, Italië en Spanje maken het ingewikkelder, in Frankrijk is er ook weer debat.”

Lenoires film Annie colère gaat over een omslagpunt, een halve eeuw geleden. Anno 1974 raakt Annie, arbeider in een matrassenfabriek, ongewenst zwanger van een derde kind. Zo komt ze in contact met MLAC, de Beweging voor Vrijheid van Abortus en Anticonceptie, waarin progressieve artsen en vrijwilligers illegale, maar veilige abortussen aan huis uitvoeren. Het loopt storm. Via haar abortus, die in een warm-zusterlijke sfeer plaatsheeft, belandt Annie in de feministische beweging en gaat ze zelf assisteren bij abortussen.

Annie colère schetst een rozig beeld van activisme begin jaren zeventig, toen de verworvenheden van de tegencultuur zich verspreidden onder de dertigers en veertigers die nog in het gareel liepen. Die optimistische, opgewonden sfeer van toen treft de film prima.

Achterhoedegevecht

Abortus lijkt al bijna een achterhoedegevecht in 1974. Begin jaren zeventig was ook in Frankrijk de Karman-methode geïntroduceerd, die met steriele apparatuur en een fietspomp een veilige zwangerschaponderbreking in de huiskamer mogelijk maakte tot acht weken. MLAC regelde dat zo’n anderhalf jaar tot dat in 1975 overbodig werd. De Franse minister van Gezondheid Simone Veil legaliseerde toen op verzoek van president Giscard d’Estaing abortus.

Lenoir wil dat niet als heldenverhaal van Veil zien. „Nieuwe wetten zijn zelden het gevolg van goede intenties van deze of gene minister of partij alleen. De legalisering van abortus werd afgedwongen door een sociale beweging. Verandering gaat vrijwel nooit zonder strijd, dat moeten we niet vergeten.”

Het risico dat Frankrijk strijd vergeet, is vrij gering. Maar als hommage aan het activisme van de volgens Lenoir bijna vergeten MLAC maakt Annie colère zijn punt: de Franse politiek moest in 1975 wel reageren toen in het hele land openlijk thuisabortussen plaatsvonden. In de film nodigt men een spionerende agent nog net niet uit binnen te komen: niemand vreest een inval of arrestatie. Daarmee zou de overheid zich immers ongewenste spektakelprocessen op de hals halen.

Als de legalisering nadert, volgt een melancholiek kringgesprek. Moet MLAC zichzelf wel opheffen, moet men niet gewoon doorgaan met illegaal aborteren? Straks wordt abortus een banale medische ingreep en zijn artsen weer de baas over het vrouwenlichaam. Succes is net zo’n kater als falen: Annie colère kijkt nostalgisch terug naar een kort historisch moment waarin abortus bijna gezellig was.

Al met al zit er een bloeiend drieluik van Franse films in, leg ik Blandine Lenoir in Parijs voor. Eerst Claude Chabrols Une affaire de femmes uit 1989, waarin Isabelle Huppert als fiere ‘engeltjesmaker’ (illegale aborteur) Marie-Louise Giraud in 1943 onder de guillotine sterft. Daarna de recente thriller L’Événement, over een studente die begin jaren zestig desperaat zoekt naar zo’n engeltjesmaker terwijl de klok doortikt. En dan als feelgood-finale Annie colère, de triomf van de abortusbeweging. „Je kan mijn film inderdaad als een vervolg op L’Événement zien”, zegt Lenoir. „MLAC bood het antwoord op de vragen van die film.”

Maar de feministische beweging was breder, benadrukt Lenoir. Zo overweegt Annie in de film al snel weer naar school te gaan en kijkt ze met haar vriendinnen met een spiegel in eigen vagina, ter zelfeducatie en zelfacceptatie. Onwetendheid over het eigen lichaam leidt tot onderdrukking, is het idee.

Wat heeft die feministische golf van de jaren zeventig bereikt? Best veel, vind Lenoir. „Recht op zelfbeschikking en werk betwist niemand, anticonceptie evenmin. Maar abortus is toch weer een issue en de balans tussen werk en gezin blijft een probleem.” Porno lijkt dat kijken met spiegeltjes achterhaald te maken, maar leidt tot verwrongen seksuele verwachtingen. „Een catastrofe”, aldus Lenoir. De strijd gaat voort.

Zingen bij een abortus Drama Annie Colère Regie: Blandine Lenoir. Met: Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair. Lengte: 121 min. ●●●●●

Wat ze doen is illegaal, maar niet geheim, stellen de vrouwen van de Franse abortus-organisatie MLAC in Annie colère. Deze activisten hielpen vrouwen in het Frankrijk van de jaren zeventig bij veilige abortussen. Het contrast met clandestiene, vaak levensgevaarlijke zwangerschapsafbrekingen is enorm. Annie colère toont hygiënische abortussen in huiselijke setting, er wordt gezongen als afleiding en er is spaghetti achteraf. Speelfilm Annie colère wil het onderwerp duidelijk niet sensationaliseren en de kijker doordringen van het belang van MLAC. Nobel, al denk je tijdens het kijken soms dat een docu dan beter was geweest dan fictie. Dat viel ook al op bij de films over het Amerikaanse abortusnetwerk Jane in de jaren zeventig. Personages en dialogen die het belang van een organisatie onderstrepen voelen soms wat gekunsteld en ‘functioneel’. Zo leren we MLAC kennen via Annie, een fabrieksarbeidster van middelbare leeftijd die zich bij hen aansluit. Haar ervaringen demonstreren het belang van veilige abortus, via haar ‘naïviteit’ krijgt de kijker achtergrondinformatie, maar verder is ze niet per se een boeiend personage. Behalve als blijkt dat Annie mogelijk niet zit te springen om de legalisering van abortus: MLAC geeft betekenis aan haar leven, dat daarvoor vooral bestond uit fabrieksarbeid en moederen. Daar zit interessante frictie die zich inderdaad beter leent voor fictie.

