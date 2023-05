Greenpeace voert de druk op Rabobank op: ‘Milieuschade door boeren compenseren’

De Rabobank heeft met de leningen verstrekt aan boeren forse schade toegebracht aan onder meer de natuur, het klimaat en de gezondheid van mensen. Om de schade te compenseren moet de bank 3,1 miljard euro schenken aan het Rijk. Dit bedrag kan worden besteed aan het oplossen van de stikstofproblematiek en het verduurzamen van de landbouw. Dit schrijft natuurorganisatie Greenpeace in een dinsdag gepubliceerd advies.

De intensieve veehouderij heeft de samenleving de afgelopen vijftien jaar circa 100 miljard euro gekost, volgens berekeningen van Greenpeace. Ruim drie miljard euro daarvan komt op het conto van Rabobank – de ‘Boerenleenbank’ waarbij vijf op de zes boeren een lening heeft uitstaan.

Dit bedrag is een berekening van de „verborgen kosten” die gemaakt zijn door de stikstof en klimaatproblemen, zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen, zoals de schade aan de natuur en gezondheidskosten. Volgens Palmen is het een „conservatieve schatting”. Zo is de aanleg van snelwegtrajecten die stil zijn komen te liggen door de stikstofproblematiek niet meegenomen. Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad bleek eerder dat de stikstofcrisis de maatschappij zo’n 28 miljard euro kost, onder meer doordat bouwprojecten zijn geschrapt of uitgesteld.

Volgens Greenpeace heeft de Rabobank jarenlang aangedrongen op schaalvergroting, intensivering en massaproductie in de intensieve veehouderij terwijl ze wist dat dit slecht was voor onder meer de natuur. Hiervoor moet ze nu verantwoordelijk gehouden, vindt Greenpeace.

Bij de Rabobank zullen ze niet echt wakker liggen van de berekeningen waar Greenpeace nu mee komt. Landbouwminister Piet Adema ligt al langer in de clinch met de Rabobank. Hij probeert de bank te overtuigen een forse financiële bijdrage te leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek, maar de bank geeft tot nu toe geen sjoege. Regeringsadviseur Johan Remkes vindt dat banken tien procent van de leningen van boeren moeten kwijtschelden, voor de Rabobank omgerekend 4 miljard euro. En in het coalitieakkoord staat dat banken een ‘niet-vrijblijvende’ bijdrage leveren aan de overgang naar duurzamere landbouw.

De Rabobank heeft al meerdere keren gezegd dat ze niet van plan is leningen kwijt te schelden. In NRC haalde landbouwminister Adema uit naar de bank: de Rabobank legt „de bal nu eenzijdig bij de boeren en de overheid. Van de grootste bank in de agrarische sector had ik een andere houding verwacht.” Het blijkt bovendien juridisch lastig om banken te dwingen leningen kwijt te schelden, zoals Adema hoopte.

Volgens directeur Palmen heeft het advies toch nut. Het voert de druk op bij de Rabobank, zegt hij. „Vroeg of laat gaan ze om en betalen ze mee.”

De Rabobank was niet bereikbaar voor commentaar en kon daardoor niet reageren op de bevindingen uit het Greenpeace-advies.