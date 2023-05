Geur is een nieuwe dimensie in de virtual reality

De geur van het wasmiddel van je oma brengt je terug naar logeerpartijtjes van vroeger. De geur van rook kan angst voor brand aanwakkeren. Reukzin speelt een belangrijke rol bij beleving. Virtualrealitymakers zoeken daarom naar manieren om ook geur te betrekken in hun virtuele werelden. Onderzoekers van de City University in Hongkong hebben een geurgenerator ontwikkeld om onder de neus te plakken die draadloos gekoppeld is aan een VR-bril. De geurende plakker reageert in minder dan 2 seconden op wat er in de virtuele wereld gebeurt, demonstreren ze in Nature Communications.

Geurtechnologie loopt ver achter bij visuele en auditieve technologie voor virtual reality (VR). Het bestaat wel, maar in de vorm van een losstaand apparaat dat meteen de hele ruimte van een geur voorziet, óf in de vorm van een aan de VR-set gekoppeld apparaat dat vrij groot is en onhandig aan het lichaam hangt – dankzij flesjes met vloeistoffen en snoertjes voor de verbinding. Het laat bovendien te veel geur los. De reactietijd van de bestaande technologie is traag en het wisselen van geuren is moeilijk.

De geurgeneratoren met twee en negen paraffine-compartimenten. Foto Xinge Yu

De onderzoekers maakten twee varianten van hun geurgenerator. De eerste is een soort pleister van dik, flexibel rubber die onder de neus op de bovenlip geplakt wordt. Er zitten een of twee geurcompartimenten op, die bijvoorbeeld ananas, gember, groene thee of karamel kunnen bevatten. Daarin zit paraffine, een wasachtig materiaal, waaraan parfums zijn toegevoegd. De geur komt vrij door de paraffine te verwarmen met een verwarmingselement. Het element werkt op inductie, dat verwarmt heel snel en daaraan dankt de plakker de responstijd van maximaal 1,44 seconden. Via bluetooth is de plakker verbonden met andere apparatuur, zoals een VR-bril of een computer.

Er is ook een variant die met een rubberen mondkapje werkt. Daarin is plek voor negen paraffine-compartimenten. Elk compartiment is los aan te sturen en kan in meer of mindere mate verwarmd worden, ze kunnen ook tegelijk geactiveerd zijn. Door elementen uit geuren te combineren zijn in totaal 30 geuren te genereren.

Snel afkoelen

Het wegtrekken van geuren is ook van belang voor de beleving in VR, daarvoor moet de paraffine weer stollen. Dat gebeurt door het verwarmende element van het paraffine-element af te halen zodat er lucht langs kan stromen. Ook wordt de magnetische spoel die eerder nog voor de verwarming zorgde, tegen een andere magneet aan geplaatst, waardoor hij via thermische geleiding snel afkoelt. Afhankelijk van de mate van verwarming is de geur in 0,8 tot 1,6 seconden weer weggetrokken.

De geurgenerators zijn getest door 9 personen, die 9 geuren moesten herkennen. Ze herkenden allemaal wanneer er een geur was afgegeven, en na een uur oefenen wisten ze de geuren ook goed van elkaar te onderscheiden. Of de dennengeur en ananasgeur die ze moesten herkennen net zo lekker rook als dennengeur uit het bos of een verse ananas meldt het onderzoek niet. Ook is niet vermeld hoe lang het comfortabel aanvoelt om de bovenlipplakker te dragen.