Dodental Indiase staat Manipur gestegen naar zestig door geweld tussen etnische bevolkingsgroepen

Het aantal dodelijke slachtoffers door het geweld in de Indiase staat Manipur is opgelopen tot zestig. Dat meldt persbureau AP dinsdag. In de noordoostelijke staat is het al dagen onrustig tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen. Volgens de Indiase minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah zou de situatie inmiddels onder controle zijn. Dat zei hij tegen nieuwszender India Today. Het is nog niet bekend of het geweld daadwerkelijk voorbij is.

Het geweld brak vorige week uit in de afgelegen staat na een geschil over wie speciale stamstatus mag claimen. In Manipur wonen zo’n dertig stammen die erkend zijn door de overheid. Stammen met die status krijgen allerlei voordelen, waaronder goedkope bankleningen, gereserveerde overheidsbanen en het recht om te boeren op bosgrond. De Meitei, de grootste etnische bevolkingsgroep van de regio, eist ook erkend te worden als stam. Erkende stammen vinden dat oneerlijk, omdat de Meitei al relatief welvarend is.

Inmiddels zijn 230 mensen gewond geraakt en 17.000 huizen zijn verbrand door demonstranten, volgens Indiase autoriteiten. De politie en het leger patrouilleren in de straten van Manipur en er geldt een avondklok. 35.000 inwoners zijn ontheemd geraakt. Een groot deel is overgebracht naar kampen waar ze bescherming krijgen van militairen.