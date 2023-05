De fietsers! Zo gevaarlijk! „In Nederland is alles zo goed geregeld”, zegt Levente Erös (26). „Maar fietsers doen wat ze willen. En ze zijn overal.” Hij is Hongaar, we hebben hem leren kennen in Boedapest, mijn jongste zus en ik. We waren bij de presentatie van de Hongaarse vertaling van ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen, waar onze oudste zus aan heeft bijgedragen. Zij spreekt vloeiend Hongaars. En Levente spreekt vloeiend Nederlands. Hij kwam achter ons zitten in de zaal en vertaalde simultaan voor ons wat er op het podium gezegd werd. Hij studeerde Nederlands in Boedapest en is nu docent aan de universiteit daar. Vorige week was hij hier, met twaalf studenten, en op zaterdag nam hij ze vanuit Utrecht mee naar de redactie van NRC om met ons over literatuur en journalistiek te praten. Het werd een rondje jullie wereld, onze wereld. De studenten zijn net van het Centraal Station over het Damrak naar het Rokin gelopen, ze zijn er nog een beetje beduusd van. Zo veel toeristen! Sowieso zijn ze bedeesd, daar had Levente ons al op voorbereid. Beduusd en bedeesd. „De meesten spreken al goed Nederlands”, zegt hij. „Maar ze praten niet als Nederlanders. Ze doen niet meteen hun mond open.”

Mijn zus en ik hebben broodjes voor ze gehaald, ouderwetse Hollandse broodjes met ham en kaas en ei en worst. We denken dat we ze er een plezier mee doen, de forint is weinig waard en een docent verdient er minder dan een fietskoerier die halve dagen werkt. Waar we niet aan hebben gedacht: dat Hongaarse studenten ook veganist kunnen zijn. En dat ze dat prima durven te zeggen. Dus wij naar de AH to go om wraps met hummus te halen. Daarna vragen we welke Nederlandse boeken ze lezen en nu zijn wij een beetje beduusd. Hanna Bervoets. Arnon Grunberg. Marga Minco. Elfie Tromp. Marieke Lucas Rijneveld. Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Dat laatste boek wel in de Hongaarse vertaling, want anders nog te moeilijk. En ja, ook Hongaarse studenten blijken getraumatiseerd te kunnen raken door een roman. De boerse rauwheid van De avond is ongemak en Mijn lieve gunsteling – fantastische boeken, maar een van de meisjes kon er niet van slapen. Met Het smelt van Lize Spit wachten ze nog even, zegt Levente.

Hoe vrij zijn de kranten in Nederland? Kan hier gebeuren wat er in Hongarije gebeurt: dat het ene na het andere mediabedrijf wordt overgenomen door regeringsgetrouwe particulieren? De studenten denken van niet, de democratische traditie bestaat hier al zo lang en bij hen is die vrijwel non-existent. En dan blijken ze alles te weten van Groningen en het gas en de Toeslagenaffaire. Orsolya Réthelyi, het hoofd van de vakgroep Nederlands in Boedapest die erbij is, zegt dat de studenten dat ook van hen leren: denken als een Nederlander. Geen schandaal dat hier verborgen blijft.

Jannetje Koelewijn ( j.koelewijn@nrc.nl ) vervangt vandaag Petra de Koning