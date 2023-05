De overwinning van Labour in Engeland valt toch een beetje tegen

De kroning van koning Charles dit weekend was een publicitaire zegen voor premier Rishi Sunak. Zonder alle festiviteiten in het Verenigd Koninkrijk was er veel meer negatieve media-aandacht uitgegaan naar de dreun die de Conservatieve Partij te verwerken kreeg bij lokale verkiezingen. De partij van Sunak verloor bij de stembusgang in gemeenten en graafschappen in Engeland donderdag 1.063 van haar 2.296 zetels, zo bleek na het weekend toen alle stemmen waren geteld.

Partijleider Rishi Sunak noemde de uitslag „teleurstellend”. Maar hij zei meteen door te gaan met waar hij mee bezig is: de inflatie bestrijden, de economie aanjagen, overheidsschulden wegwerken, wachtlijsten in de zorg aanpakken en „de boten tegenhouden”. Met dat laatste doelde hij op boten met asielzoekers. Vanuit zijn partij werd gespind dat dit verlies verwacht was en dat het in zekere zin meeviel. Na jaren van schandalen onder Boris Johnson en het kortstondige, mislukte premierschap van Liz Truss lijkt de positie van Sunak niet meteen in gevaar.

Zijn partijgenoten proberen hem als ‘steady Sunak’ in de markt te zetten, waarbij ze hopen dat snel vergeten wordt dat in de zes maanden dat hij premier is, er al drie ministers zijn afgetreden. En dat er veel sociale onrust is, onder meer door een reeks stakingen in de zorg en het onderwijs. Lucy Frazer, staatssecretaris voor Cultuur, zei bij de BBC dat haar partij de uitslag goed moet evalueren maar ze zag toch ook dat kiezers Sunak en de regering langzaam maar zeker meer krediet beginnen te geven. „Zeker als we gaan leveren.” De vraag voor de komende tijd is of het rechtse smaldeel in de partij, met name backbenchers die zich rond Boris Johnson hebben gegroepeerd, Sunak met rust laten.

Progressieve middenpartij

Labour deed het zoals verwacht goed. De partij van Keir Starmer won 537 zetels bovenop de 2.674 zetels die de partij al had in de gemeenten waar de verkiezingen waren. Starmer, die sinds 2020 partijleider is, zei dat de kiezers die zich na Brexit en onder de vorige leider Jeremy Corbyn van de partij hadden afgekeerd, beginnen terug te komen. Zo was Labour nu sterk in het noorden en midden van Engeland, gebieden waar in 2016 verrassend veel linkse kiezers voor Brexit hadden gestemd.

„Het moeilijkste komt nog”, zei Starmer dinsdagmorgen. Labour moet de komende tijd laten zien dat het „een groot hervormingskabinet” zou kunnen vormen, dat met serieuze plannen het vertrouwen in de politiek kan herstellen en de hoop bij de Britten op betere tijden terugbrengt. Duidelijk is dat Starmer zijn partij wil neerzetten als een progressieve middenpartij die vooral de problemen in het onderwijs, de zorg en de woningbouw wil aanpakken. De invloed van de in zijn ogen te linkse flanken probeert hij te minimaliseren. Zo heeft hij verhinderd dat Jeremy Corbyn nog een rol krijgt binnen de partij.

Referendum

Toch was de uitslag niet onverdeeld positief voor Labour. Dat kwam vooral door het goede resultaat van de Liberal Democrats. Die partij won ruim 407 zetels bovenop de 1.628 die de LibDems al hadden. De Groenen deden het ook goed.

Omdat de verkiezingen alleen in delen van Engeland waren, berekende de BBC wat er bij landelijke verkiezingen zou zijn gebeurd. Labour zou 35 procent halen, de Conservatieven 26 procent en de LibDems 20 procent. Dus geen absolute meerderheid voor Labour. Die had de partij een half jaar geleden in de peilingen wel.

Landelijke verkiezingen zijn pas over een jaar tot anderhalf jaar. Dan ontspint zich wellicht meer een tweestrijd en wordt het aantal zetels dat Labour in Schotland weet weg te kapen van de Scottish National Party van groot belang.

Een absolute meerderheid voor Labour lijkt nu ieder geval ver weg. De LibDems speculeren al op een coalitie. Daarbij valt voorzichtig het woord ‘referendum’, als in: een nieuw referendum over Brexit. LibDem-leider Ed Davey heeft daar eerder wel voor gepleit, maar recent niet meer. Zo’n referendum zal voor Labour een brug te ver zijn. De LibDems zullen zich dan in ieder geval sterk maken voor betere verhoudingen en goede handelsafspraken met de Europese Unie.