BBB buitenspel gezet tijdens coalitievorming Utrecht, GroenLinks en VVD gaan verkennen

De BoerBurgerBeweging gaat in de provincie Utrecht geen coalitie vormen. De grootste partij van de provincie werd buitenspel gezet door de ChristenUnie, waarna GroenLinks en de VVD zich opwierpen allebei met een verkenner te komen om alternatieve coalities te onderzoeken. Dat meldt de provincie. Informateur Lize van der Stoel stuurde maandag nog aan op een brede coalitie met BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, JA21 en Volt. Dit nadat eerdere gesprekken tussen GroenLinks en BBB op de klippen liepen.

Diezelfde avond zette de Utrechtse ChristenUnie al een streep door dat voorstel. De partij voelde „geen comfort” bij de ploeg die Van der Stoel aandroeg, hoofdzakelijk omdat er te grote verschillen zouden zijn met JA21 en BBB wat betreft duurzame energie en migratie. BBB-fractievoorzitter Anton Verleun zegt tegen RTV Utrecht dat het „ontzettend jammer” is dat zijn partij niet mee mag doen: „Het lijkt of wij uitgesloten worden.”

Alhoewel de ChristenUnie het advies liet sneuvelen, waren ook andere Utrechtse partijen cynisch. Volgens de VVD waren de verschillen tussen sommige van de partijen zelfs groter dan tussen GroenLinks en BBB. De SP had „geen idee wat ChristenUnie en Volt in deze combinatie denken te vinden.” Ook informateur Van der Stoel zelf was niet populair bij de partijen, zij legt haar functie neer.

GroenLinks en BBB haalden beiden zeven zetels, maar vlak daar achter zit de VVD van André van Schie met zes zetels. Hij laat telefonisch weten nog altijd de voorkeur te hebben om samen met de BBB — en als het even kan ook met GroenLinks — te besturen: „BBB is uit het niets de grootste geworden, dan hoor je in de coalitie.” Van Schie hoopt op een brede coalitie die de verschillen in zijn provincie vertegenwoordigt: „Een balans tussen links en rechts, platteland en stad én progressief en conservatief”. Hoe die ingewikkelde puzzel eruit moet zien, in het verdeelde Utrechtse politieke landschap? „Daar kan ik nog niet op vooruit lopen.”

Tegenpool D66

Utrecht is de eerste provincie waar de BBB afvalt als touwtrekker van de coalitie, nadat de partij tijdens de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar in elke provincie de overwinning had binnengesleept. Alleen in Utrecht was het echt spannend; BBB haalde net als GroenLinks zeven zetels, maar had net wat meer stemmen.

De monsterzege van de BBB is vooral voor tegenpool D66 een haast onoverkomelijk obstakel om zitting te nemen in het dagelijks bestuur; de liberale bestuurderspartij onderhandelt nergens mee. In Utrecht is de kans dat D66 toch wel mag aanschuiven aanzienlijk vergroot doordat GroenLinks en VVD gaan verkennen; beide partijen liggen ideologisch stukken dichterbij D66 dan de BBB.

