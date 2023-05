De VVD, dezelfde partij die ervoor pleit om via een wijziging van de Opiumwet uit voorzorg honderden stoffen te verbieden, omdat ze mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn, wil het aantal verkooppunten van alcohol uitbreiden. Via het initiatiefvoorstel Regulering mengformules willen de liberalen, gesteund door partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum, een combinatie van horeca en detailhandel toestaan. Denk aan de boekhandelaar die een glas wijn verkoopt. Dit is in vakkringen bekend onder de term ‘blurring’. Nu nog strikt gescheiden, binnenkort wellicht niet meer.

Kaj Hollemans is jurist en expert op het gebied van wet- en regelgeving rond alcohol en drugs en juridisch adviseur van de campagne normaaloverdrugs.nl.

Wetenschappers waarschuwen voor de ongewenste gevolgen van blurring. Dit zorgt voor meer verkooppunten van alcohol en daarmee voor meer alcoholconsumptie. Meer alcoholconsumptie leidt tot meer verkeersongevallen en tot diverse gezondheidsrisico’s voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en mensen met (gevoeligheid voor) verslavingsproblematiek, aldus onderzoek van Berenschot.

Chemische gelijkenis

Net als de meeste drugs is alcohol een schadelijke en verslavende stof. Maar in tegenstelling tot de honderden stoffen die politici uit voorzorg willen verbieden, omdat ze een chemische gelijkenis vertonen met bekende(re) drugs en mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn, is van alcohol aangetoond dat deze stof leidt tot schade voor de gezondheid en de samenleving.

De meest recente cijfers tonen aan dat alcoholproblematiek met een aandeel van 44 procent verreweg de grootste problematiek in de verslavingszorg vertegenwoordigt. Als je alle kosten (bijvoorbeeld voortijdige sterfte, verlies aan kwaliteit van leven en lagere arbeidsproductiviteit) en baten (bijvoorbeeld accijnsinkomsten voor de overheid) van alcohol bij elkaar optelt, dan kost alcohol de samenleving tussen de 4 en 6 miljard euro per jaar.

Onlangs heeft het RIVM nog geconcludeerd dat extra maatregelen nodig zijn om de in het Nationaal Preventieakkoord gestelde doelen te behalen. Een van de voorgestelde maatregelen is het beperken van het aantal verkooppunten van alcohol.

Verdere normalisering leidt tot meer alcoholgebruik, met alle negatieve gevolgen van dien

Het initiatiefvoorstel Regulering mengformules van het Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) zorgt echter voor meer verkooppunten van alcohol en daarmee voor een verdere normalisering van alcohol in het maatschappelijk verkeer. Alcohol wordt immers op nog meer plaatsen beschikbaar. Deze verdere normalisering leidt tot meer alcoholgebruik, met alle negatieve gevolgen van dien: lichamelijke gevolgen voor de individuele drinker, zoals hart- en vaatziekten en kanker, en gevolgen voor de maatschappij als geheel, zoals verkeersongelukken en een toename van geweld.

Met betrekking tot de honderden stoffen die politici uit voorzorg willen verbieden, zonder dat is aangetoond dat ze schadelijk zijn, stellen wetenschappers dat deze nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) nauwelijks worden gebruikt. Het gebruik in Nederland is zo laag dat er geen probleem is voor de volksgezondheid. Bovendien blijkt uit een recente evaluatie van vergelijkbare wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dat het gebruik van deze stoffen niet afneemt, maar dat een verbod wel leidt tot een verschuiving naar de illegale markt en een toename van het aantal incidenten. Ook het RIVM waarschuwt dat het invoeren van een generiek verbod op NPS in Nederland vooral nadelige gevolgen heeft en zal leiden tot meer criminaliteit.

Sponsor criminelen

Volgens de VVD en haar medestanders moet het normaliseren van drugs worden tegengegaan, want drugs zijn gevaarlijk en door drugs te gebruiken sponsor je criminelen, maar het verder normaliseren van alcohol is blijkbaar geen enkel probleem. Wetenschappelijk advies wordt genegeerd en terzijde geschoven. Tegelijkertijd claimen deze partijen dat ze ‘evidence based’ beleid voeren. In beide gevallen slaan ze de plank volledig mis. Waar je regulering zou verwachten, wordt gepleit voor een verbod en waar je een verbod zou verwachten, wordt gepleit voor regulering. Ondanks al hun goede intenties maken ze de problemen alleen maar erger. Bij middelen die wellicht schadelijk zijn (zoals NPS) pleiten ze voor een totaalverbod met strenge straffen en bij middelen die bewezen schadelijk zijn (zoals alcohol) pleiten ze voor een uitbreiding van het aantal verkooppunten.

Ik kan deze tegenstrijdigheid niet verklaren, anders dan dat deze politici totaal anders aankijken tegen alcohol dan tegen drugs. Alcohol is bekend en aangenaam en hoort erbij. Drugs zijn onbekend en eng en moeten worden bestreden. Oftewel, drugs zijn slecht, alcohol is goed. Door de feiten en adviezen over alcohol te negeren en in te spelen op de angst over drugs, vormen deze politici uiteindelijk een groter gevaar voor de samenleving dan de drugs die ze trachten te bestrijden.

