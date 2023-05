Albert Heijn en vakbonden akkoord over nieuwe cao voor distributiecentra

Onderhandelaars van vakbonden FNV en CNV hebben een cao-akkoord bereikt met Albert Heijn voor medewerkers van distributiecentra. Dat melden de vakbonden dinsdag in een persbericht. In de nieuwe cao is afgesproken dat alle medewerkers – inclusief uitzendkrachten – 10 procent loonsverhoging krijgen. Ook krijgen uitzendkrachten meer zekerheid in hun roosters, is de door Albert Heijn voorgestelde versobering van weekendtoeslagen van tafel en komen er voor honderd fte aan vaste banen bij. Vakbondsleden moeten nog wel instemmen met het akkoord, maar nieuwe stakingsacties lijken nu definitief van de baan.

In eerste instantie bood Albert Heijn 6 procent loonsverhoging, maar dat werd afgewezen door de vakbonden. Hierop begon ruim twee weken geleden een stakingsactie in vijf van de zes distributiecentra. De acties waren voelbaar in de supermarkten: veel Albert Heijn-vestigingen kampten met lege schappen. Volgens vakbond FNV sloten in totaal zo’n 1.500 van de 6.000 distributiemedewerkers aan bij de staking, die elf dagen duurde.

Opvallend was dat niet alleen mensen met een contract bij de supermarkt, maar ook uitzendmedewerkers meededen aan de acties. De veelal Oost-Europese flexkrachten, door Albert Heijn ingehuurd bij uitzendbureau Otto Work Force, eisten onder meer eerder duidelijk over hun roosters en minder afwisselende diensten. In de nieuwe cao is vastgelegd dat zij hun rooster voortaan twee weken van tevoren krijgen en daar vervolgens niets meer in gewijzigd mag worden. Hiermee kunnen ze dus niet meer worden afgebeld of gedwongen andere diensten draaien. Ook mag er nog maar één wisseling van dienstsoort zijn – dus bijvoorbeeld eerst twee dagen ochtenddienst en dan drie dagen avonddienst. Zo’n 45 procent van alle medewerkers in de distributiecentra is uitzendkracht.

Volgens FNV-bestuurder Shefania Shewbaks mogen de stakende medewerkers „ongelooflijk trots” zijn: „zij hebben dit met z’n allen afgedwongen”. CNV-bestuurder Roel van Riezen prijst de deelname van de uitzendkrachten aan de protesten: „Zonder hen hadden we nooit de massale druk kunnen uitoefenen zoals nu”. De leden van de vakbonden krijgen tot 31 mei om wel of niet akkoord te gaan met de nieuwe cao.