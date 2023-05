Aandeelhouders van Philips fel over bonus ex-topman

Hij vertrok bij Philips, maar was in de uitspraken van aandeelhouders opvallend aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering van het medisch technologiebedrijf dinsdag in Amsterdam: ex-topman Frans van Houten. Terwijl het bedrijf vanwege de onder zijn leiding ontstane slaapapneu-affaire in de problemen kwam, inde hij een salaris van 1,75 miljoen euro, waaronder 450.000 euro aan bonussen. Andere bestuurders hadden juist afgezien van die bonussen, vanwege de financieel ongunstige positie van het bedrijf.

Uit onvrede met die gang van zaken verleenden de aandeelhouders geen ‘decharge’ voor het gevoerde beleid over 2022. Met een decharge stellen aandeelhouders bestuurders vrij van aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur. Door dat niet te verlenen, kunnen zij de bestuurders daar dus alsnog verantwoordelijk voor stellen. Ruim 76 procent van de aandeelhouders stemden tegen decharge. Op de vergadering werd gesproken van een „gele kaart” – al sprak een enkele aandeelhouder zelfs over een „rode kaart”. Het niet verlenen van de decharge heeft geen directe consequenties voor Philips, maar is wel een uiting van onvrede.

Die uitslag werd van tevoren al verwacht, omdat twee grote stemadviesbureaus hadden geadviseerd tegen decharge te stemmen. Tijdens de vergadering noemde president-commissaris Feike Sijbesma dat „niet passend”, omdat de verontwaardiging vooral gericht is op het voormalige bestuur en niet op het huidige bestuur. Toch is dat het resultaat. So be it, zoals Sijbesma voorafgaand aan de stemming zei.

Er kwamen ook vragen over de aanwezigheid van Philips in Rusland

Vanwege de slaapapneu-affaire moest Philips in 2021 5,5 miljoen apparaten terugroepen, waarvoor het bedrijf eerder 1,3 miljard euro afschreef en recent nog eens 575 miljoen reserveerde. Die kosten zullen waarschijnlijk nog veel hoger worden vanwege dreigende rechtszaken en een lopend onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Van Houten trad vorig jaar vroegtijdig af.

De nasleep van de affaire is nog steeds onderwerp van grote zorgen onder aandeelhouders, ondanks de positieve resultaten over het eerste kwartaal van 2023 die het bedrijf vorige maand publiceerde, waaruit bleek dat het langzaamaan opkrabbelt. Het verlies van beleggers wordt geschat op 16 miljard euro – 70 procent van het vermogen van de aandeelhouders.

Aandeelhouder Spanjer bekeek het jaarverslag van Philips „van voor naar achter, van links naar rechts”, en het was „niet geweldig”, zo begint de belegger zijn relaas als hij het woord krijgt. Terwijl hij doorpraat wordt hij emotioneler. „U, meneer Jakobs [directeur Roy Jakobs], en u, meneer Sijbesma [president-commissaris Feike Sijbesma], heeft de mensen op uw loonlijst totáál niet onder controle”, zegt hij met stemverheffing.

De aandeelhouder neemt het de bestuurders van Philips kwalijk dat medewerkers onder hun verantwoordelijkheid keer op keer de fout ingingen – waarschuwingen negeren, terugroepacties vanwege onjuiste serienummers, een valse weergave van het aantal vervangen apneu-apparaten. Maar wat de aandeelhouder vooral wil weten: hoe gaat Philips de verloren 16 miljard euro compenseren? „U gaat allerlei patiënten compenseren met geld, hoe gaat u ons dan compenseren met geld?” Hij schreeuwt inmiddels. Beleggersvereniging de Vereniging van Effectenbezitters bereidt een rechtszaak voor.

Jakobs zelf zegt met de nieuwe strategie van Philips – het bedrijf bezuinigt flink en wil zich richten op minder projecten dan voorheen, met specifiekere toepassingen – de koers te willen doen stijgen. Geldelijke schadevergoedingen met aandeelhouders, en rechtszaken al helemaal, lijken hem „niet de manier”, verbetering van de resultaten met een stijgende koers wél.

Op de vergadering klinkt niet enkel kritiek – aandeelhouders roemen Jakobs voor zijn „realisme” en vinden de kwartaalcijfers van afgelopen kwartaal hoopgevend. Na zijn aantreden in oktober 2022 kondigde Jakobs, die zijn eerste aandeelhoudersvergadering beleeft als ceo van het bedrijf, een reorganisatie aan. Daar reageren beleggers doorgaans positief op omdat het kosten bespaart. Ook zet hij in op schikkingen in schadezaken rondom de slaapapneu-apparaten, ten behoeve van een snelle afhandeling.

Opmerkingen van aandeelhouders gingen niet enkel over de mogelijk gebrekkige slaapapneu-apparaten, er kwamen ook vragen over de aanwezigheid van Philips in Rusland. Philips levert daar nog ziekenhuisapparatuur en producten voor kraamzorg, maar geen persoonlijke gezondheidsproducten meer. Jakobs verdedigde die keus: volgens hem heeft iedere burger recht op gezondheidszorg en maakt Philips bovendien geen winst in Rusland.

Philips heeft niet alleen te maken met ontevreden aandeelhouders: ook met het personeel zijn de verhoudingen momenteel stroef. Een aantal werknemers van het onderzoekslab stapte naar de rechter vanwege de reorganisatie, en er waren voor deze week stakingen aangekondigd vanwege de cao-onderhandelingen. Bij aanvang van de vergadering meldde Jakobs dat die stakingen opgeschort waren en de partijen weer om tafel gaan.

Cao-conflict Stakingen personeel opgeschort

Philips heeft niet alleen te maken met ontevreden aandeelhouders: ook met het personeel zijn de verhoudingen stroef. Een aantal werknemers van het onderzoekslab stapte naar de rechter vanwege de reorganisatie in hun divisie. Ook waren er voor deze week stakingen aangekondigd vanwege de cao-onderhandelingen. De vakbonden vinden met name de voorgestelde loonstijging te laag. Philips bood per 1 augustus 4 procent en een jaar later nogmaals 3 procent. Voor werknemers in lagere loonschalen – voornamelijk in de fabrieken – zou dat 7 en 3 procent zijn.

De bonden willen voor álle medewerkers 7 procentper 1 augustus. Volgens Jakobs laat de huidige financiële situatie van Philips dat niet toe en is het voor de meeste medewerkers „niet aan de orde dat ze bijvoorbeeld de energierekening niet kunnen betalen”. De bonden wijzen naar Van Houten en zijn bonus: als hij bereid geweest was daarvan af te zien, zoals andere topbestuurders, waren medewerkers ook bereid geweest de pijn te delen, zei bestuurder bij De Unie, Suat Koetloe, tegen NRC. Bij aanvang van de vergadering meldde Jakobs dat die stakingen opgeschort waren en de partijen weer om de tafel gaan.