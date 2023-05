Zes verdachten aangehouden voor op spoor duwen man bij Bijlmer Arena

De politie heeft zes minderjarigen gearresteerd die ervan worden verdacht afgelopen vrijdagavond een man op het spoor te hebben geduwd op station Amsterdam Bijlmer ArenA. Dat heeft de politie maandagmiddag laten weten. De jongeren van 15 tot 17 jaar worden verdacht van poging tot doodslag.

Vrijdag werd een onbekende man rond 21.25 uur op een perron geschopt en geslagen door een groep van ten minste tien jongeren, ook toen hij al weerloos op de grond lag. Toen het slachtoffer er na dit geweld in slaagde op te staan, werd hij op het spoor geduwd. Het is niet bekend waar de man hierna heen is gegaan, hij is niet meer gezien. De politie heeft het slachtoffer gevraagd zich te melden, tot nu toe zonder resultaat.

Vijf van de zes verdachten meldden zich bij de autoriteiten, de laatste werd door de politie aangehouden. De politie roept ooggetuigen of mensen die meer weten van het incident op zich te melden. Op basis van camerabeelden wordt nu geprobeerd meerdere verdachten te identificeren en op te sporen. Het was ten tijde van het geweldsincident erg druk op het station.