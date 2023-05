‘Vuile blikken, ruzie en vechten… Heb je het nog niet gehoord?’

‘Stem vooral, maar ga daarna gelijk naar huis’, adviseren waarnemers bij de Turkse verkiezingen in Nederland steevast aan de burger. ‘Niet blijven hangen.’

Zondag was de laatste dag om in Nederland te stemmen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije – de verkiezingen in het land zijn pas op 14 mei, maar Turkse staatsburgers die in het buitenland wonen, mochten al eerder stemmen.

Achter elke stembus stonden zes waarnemers, van elke deelnemende partij één. Die zagen erop toe dat het stemmen goed verliep. De gemoederen kunnen hoog oplopen, weten de waarnemers. En soms slaat de vlam in de pan, zoals zondagavond in de RAI in Amsterdam. Daar gingen volgens de politie zo’n driehonderd Turkse Nederlanders met elkaar op de vuist.

Hal 8, een dag later. Medewerkers van het congrescentrum ruimen de boel op. De paaltjes en looppaden die de stemmers de afgelopen negen dagen naar een van de achttien stembussen hebben geleid. De bordjes met çikis (uitgang). De grond, bezaaid met waterflesjes en voedselverpakkingen. De tafels en stoelen waarachter medewerkers van het stembureau paspoorten controleerden en waarachter de waarnemers plaatsnamen om mogelijke misstanden te ontdekken. En ook de wandjes die de RAI halverwege de week had geplaatst om de politieke partijen te scheiden, worden weer opgeruimd. Want ja, de spanningen waren gedurende de week al opgelopen.

„Ruzie, vechten… Heb je het niet gehoord?” De gebeurtenis van zondag is bij RAI-medewerkers het gesprek van de dag. Ze zijn met al die evenementen heus wel wat gewend, maar een vechtpartij van deze omvang?

De vechtpartij ontstond rond 21 uur bij het sluiten van het stembureau. De politie rukte na de melding massaal uit, inclusief helikopter, honden en mobiele eenheid en trof in de hal een „chaotische situatie” aan. Een eufemisme, als je de beelden op sociale media bekijkt. Het is een gelukje, zegt een van de waarnemers – hij wil omwille van de politieke gevoeligheid niet met naam genoemd worden – dat er geen gewonden zijn gevallen.

‘Vuile blikken’ gewisseld

De spanning was volgens hem al voelbaar na dag twee. Waarnemers in de zaal telden toen na 21 uur zoals gebruikelijk de gestempelde (in Turkije geen potloden) stembiljetten van die dag en aanhangers van verschillende partijen beschuldigden elkaar volgens hem van het stelen van biljetten. In de dagen erna werden „vuile blikken” uitgewisseld en klonk soms over en weer geroep. Dat zagen ook medewerkers van de RAI, die volgens een woordvoerder wandjes plaatsten en de beveiliging alvast opschroefde.

Daarna verliep het contact tussen de waarnemers van de verschillende partijen eigenlijk best goed. Tot aan die laatste dag, toen overdag wat groepjes mannen de hal betraden en zich de hele dag ophielden, verspreid door het publiek. Mannen die de waarnemer niet kende, ook niet van de twee eerdere presidentsverkiezingen in Amsterdam waaraan hij deelnam. „Vermoedelijk kwamen ze van buiten de stad.”

Zelf stond hij helemaal achterin toen vlak na het sluiten van de stembussen geschreeuw klonk en een vechtpartij uitbrak tussen sympathisanten van verschillende partijen, begreep hij later. „De één had gezegd ‘wat duw je me…’.” Tegen het Algemeen Dagblad zei een andere waarnemer, Ertugrul Kurt, die namens de AK-partij waarnam bij de verkiezingen, ook dat er vlak voor 21 uur mannen binnenkwamen die uitlokten. Hij had ze in de negen dagen ervoor niet gezien.

Volgens een woordvoerder van de RAI stond de politie vanwege de gevoelde dreiging al op scherp en rukte ze massaal uit. Arrestaties bleven uit en de zaak is nog in onderzoek.

