Ultraconservatieve partij wint bij grondwetsverkiezingen Chili

De nieuwe grondwet waar de komende maanden in Chili aan gewerkt zal worden, wordt hoogstwaarschijnlijk van zeer conservatieve signatuur. Bij de grondwetsverkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land, die deze zondag plaatsvonden, ging een ruime meerderheid van de stemmen naar rechtse partijen. De ultraconservatieve Republikeinse Partij kreeg bijna 36 procent van de stemmen. Een ander rechts blok kreeg 21 procent van de stemmen, waardoor conservatieve partijen een absolute meerderheid hebben.

Chili stemde zondag voor de grondwetgevende raad, een groep van vijftig vertegenwoordigers die de komende maanden gaan werken aan een nieuwe grondwet voor het Zuid-Amerikaanse land. Een eerdere poging om de grondwet te herschrijven faalde vorig jaar, toen een overgrote meerderheid van de Chilenen het gepresenteerde voorstel afwees, onder meer omdat het te progressief en radicaal zou zijn geweest.

Desondanks besloot de Chileense politiek een nieuwe poging te wagen en nieuwe grondwetsverkiezingen uit te schrijven. De vandaag gekozen raad moet eind dit jaar klaar zijn met hun voorstel, dan volgt er weer een stemming waarin Chili zijn eindoordeel mag vellen. Wijzen ze het voorstel weer af, dan blijft de huidige grondwet gelden.

Deze grondwet dateert uit het tijdperk van dictator Augusto Pinochet en werd door honderdduizenden betogers, die in 2019 protesteerden voor een nieuwe toekomst, gezien als de hoofdreden achter de ongelijkheid in het land. Op de progressieve wind die na die protesten waaide, werd de huidige linkse president Gabriel Boric verkozen. Voor hem is de winst voor uiterst rechts een streep door zijn politieke agenda en een signaal dat van de revolutie uit 2019 weinig over is.