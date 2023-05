Topinvesteerder Warren Buffett herstelt na slecht 2022

De Amerikaanse topinvesteerder Warren Buffet heeft in het eerste kwartaal van 2023 een resultaat van omgerekend 31,9 miljard euro behaald. Dat maakte hij zaterdag bekend via zijn investeringsvehikel, Berkshire Hathaway. Het is ruim zes keer zoveel als in het eerste kwartaal van vorig jaar, een voor Buffett erg slecht investeringsjaar. De investeringsmastodont toonde tijdens zijn jaarlijkse vergadering in Omaha nog altijd veel vertrouwen — in zijn beleggingsportfolio, in de Amerikaanse economie én in zichzelf.

Dat de resultaten van Buffett (92) in één jaar zo’n sprong konden maken, heeft voornamelijk te maken met het feit dat Berkshire Hathaway in 2022 een rampjaar had. Het bedrijf draaide een verlies van omgerekend ruim 20 miljard euro. Maar de methode-Buffett schrijft voor dat schommelingen op de aandelenmarkt — negatief én positief — niet ter zake doen.

De haast mythisch geworden investeerder knipperde dan ook niet met zijn ogen na rotjaar 2022. Zo schreef hij begin dit jaar in zijn jaarlijkse brief aan investeerders: „Ik investeer al tachtig jaar — meer dan een derde van de levensduur van ons land. Ondanks de sterke aandrang — die neigt naar enthousiasme — van onze burgers tot zelfkritiek en onzekerheid, heb ik nog geen tijd meegemaakt waarin het logisch was om op de lange termijn te wedden tegen Amerika.”

In de praktijk betekent het nuchtere optimisme van Buffett dat hij zijn geld breed investeert in (vaak Amerikaanse) bedrijven waarvan hij voorspelt dat ze op de lange termijn dividend opleveren. Zoals Coca-Cola, waarvan Buffett al sinds 1988 een flink aantal aandelen heeft. Met die handelsaanpak van de oude leest werd ‘het Orakel van Omaha’ meer dan honderd miljard euro waard.

‘Domme dingen’

Na de presentatie van de kwartaalcijfers spraken Buffett en zijn nog oudere zakenpartner en rechterhand Charlie Munger (99) zaterdag tijdens de jaarlijkse Berkshire Hathaway-vergadering pers en investeerders toe in hun geboortestad Omaha, Nebraska. Doorgaans gebruiken de twee die vergadering om hun licht te laten schijnen over investeren en de macro-economie, maar ook over maatschappelijke onderwerpen die daar tegenaan schuren.

Zoals ontwikkelingen op het gebied van AI. Munger zei met enig dedain: „Ik ben persoonlijk sceptisch over de hype rondom kunstmatige intelligentie. Ik denk dat ouderwetse intelligentie nog prima werkt.” Buffett zelf probeerde een paar maanden terug met zijn goede vriend en medemiljardair Bill Gates ChatGPT uit; hij vroeg de AI-chatbot om het nummer ‘My Way’ te vertalen naar het Spaans. Grappig vond hij het zeker, maar net als zijn compagnon was hij niet onder de indruk van het zakelijk potentieel: „Innovatie neemt geen kansen weg. Kansen krijg je doordat andere mensen domme dingen doen.”

Ook aangaande hun eigen bedrijf zijn de twee heren op leeftijd weinig bezig met vernieuwing. Ze zijn het niet eens met het idee dat ze vanwege hun gevorderde leeftijden terug zouden moeten treden als drijvende kracht achter Berkshire Hathaway. Ze lieten een serie clips zien, beginnende in 1994, waarin hen werd gevraagd hoe het zat met hun opvolging. De veteranen maakten maar weer eens duidelijk aan hun publiek: wedden tegen ons is even onverstandig als wedden tegen de Amerikaanse economie.