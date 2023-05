Tienduizenden Serviërs protesteren tegen geweld na twee dodelijke schietpartijen

Tienduizenden mensen hebben maandag in de Servische hoofdstad Belgrado en in de noordelijke stad Novi Sad geprotesteerd tegen geweld in hun land. Aanleiding voor de demonstraties zijn twee grote schietpartijen in twee dagen waarbij in totaal zeventien mensen om het leven kwamen. De demonstratie werd georganiseerd door oppositiepartijen die eisen dat ministers aftreden door de twee bloedbaden van afgelopen week.

Lees ook: Servische president wil het land volledig ontwapenen na twee dodelijke schietpartijen in twee dagen

Zondag trad de Servische minister van Onderwijs af wegens de twee schietpartijen, maar betogers vinden dat meer ministers moeten aftreden. De oppositiepartijen eisten zijn aftreden omdat ze vonden dat hij als verantwoordelijke minister de schietpartij had moeten voorkomen. De Servische president Aleksandar Vucic noemde het protest tijdens een interview maandag „beschamend”. Hij beschuldigde de oppositie ervan het verdriet van mensen uit te buiten voor hun politieke doeleinden en beschreef de organisatoren als „aasgieren”.

Vorige week woensdag schoot een 13-jarige jongen acht medeleerlingen en een bewaker dood op zijn school in Belgrado, donderdagnacht schoot een man – gekleed in een T-shirt met nazisymbolen – vanuit zijn auto acht mensen dood in Dubona. Veertien anderen raakten gewond.