Russisch offensief in Oekraïense steden aan vooravond Dag van de Overwinning

Rusland heeft maandagochtend tientallen raketten en drones gelanceerd in de richting van Kyiv en andere Oekraïense steden. Daarbij raakten voor zover bekend minstens vijf mensen gewond. Het geweld komt aan de vooravond van de Russische Dag van de Overwinning, een voor Moskou belangrijke feestdag die de overwinning op nazi-Duitsland markeert. Eerder vergeleek de Russische president Vladimir Poetin de oorlog tegen Oekraïne en zijn bondgenoten met die van Rusland tegen nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Hij ziet het „nazisme in zijn huidige vorm” als een bedreiging voor Rusland.

In meerdere Oekraïense regio’s werden maandagochtend ontploffingen gemeld. De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, maakte maandag op Telegram melding van drie gewonden bij ontploffingen in de wijk Solomyanskyi. Twee anderen gewonden raakten gewond toen drone-wrakstukken vielen in het westelijke district Svjatosjyn. In de stad Odessa aan de Zwarte Zee veroorzaakten Russische raketten een enorme brand in een levensmiddelenmagazijn.

Inmiddels groeien de zorgen over de situatie rondom de Oekraïense kerncentrale Zaporizja. Zondagavond werden 1.679 mensen, onder wie 660 kinderen geëvacueerd uit gebieden in de buurt van de kerncentrale. Dat maakten Russische autoriteiten, die de centrale onder hun gezag hebben, bekend, meldt persbureau Reuters. Zaterdag waarschuwde het hoofd van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) van de VN dat de situatie rond de kerncentrale Zaporizja „in toenemende mate onvoorspelbaar en potentieel gevaarlijk”. Hij riep op tot maatregelen om de veiligheid bij de kerncentrale te waarborgen. Er wordt al langer gespeculeerd dat Oekraïne binnenkort een tegenoffensief opstart om het door Rusland bezette grondgebied te heroveren.