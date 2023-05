Popster Anthony Wong: ‘Theoretisch is er in Hongkong geen verbod op mijn optredens’

Anthony Wong Yiu-Ming heeft een zachte, vriendelijke stem. Vanuit Manchester vertelt de 60-jarige Hongkongse popster enthousiast over zijn optredens in Europa. „Hier in Manchester is zo’n 80 procent van mijn publiek Hongkongs, want er is inmiddels een grote Hongkongse diaspora in het Verenigd Koninkrijk”, zegt hij.

„Ik voel wel me een beetje onzeker als ik met je praat”, zegt Wong. En dat is begrijpelijk want in Hongkong is sinds de zomer van 2020 een nieuwe, strenge Nationale Veiligheidswet van kracht. Die verbiedt onder meer het heulen met buitenlandse elementen. „Ik weet niet of het onder die nieuwe wet nog wel is toegestaan om met de buitenlandse pers te praten”, zegt hij.

De 60-jarige zanger van ‘Cantopop’ – doorgaans vrij zoetgevooisde popmuziek gezongen in het Kantonese dialect van Hongkong – hoopt dat ook het internationale publiek hem meer en meer zal weten te vinden. Hij treedt op 10 mei op in de Melkweg in Amsterdam, als onderdeel van een Europese concertreeks. Hij trad eerder op in de VS, Japan en Taiwan.

Druk

„Ik ben beïnvloed door mijn grote held David Bowie, maar ook door Massive Attack, door Björk en door oude Shanghaise cabaretmuziek uit de jaren veertig en vijftig”, zegt hij.

Op de vraag of hij in Hongkong ook nog optreedt, geeft hij pas antwoord na een korte stilte. „Theoretisch is er geen verbod op mijn optredens, maar het is heel moeilijk om een ruimte bereid te vinden om aan ons te verhuren”, zegt hij. Achter de schermen is er druk op zalen om dat vooral niet te doen. Hoe die druk er precies uitziet? Wong lacht. „Dat vertellen ze me niet.”

Wong kiest al sinds 1989 expliciet de kant van de democratische krachten in de Volksrepubliek China en in Hongkong. Toen er dat jaar studentenprotesten plaatsvonden op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, nam hij deel aan Concerten voor de Democratie in Hongkong en Amerika en schreef er speciale muziek voor.

Proces

In 2014 en 2019 kwam de bevolking in Hongkong zelf in opstand tegen een steeds grotere Chinese invloed op de voormalige Britse kroonkolonie. Ook die beweging steunde hij. Hij trad op samen met onder meer het Hongkongse popidool en boegbeeld van de protesten, zangeres Denise Ho. Net als zij is hij daarnaast ook een voorvechter van de lhbtqi+-beweging in Hongkong.

Zijn steun voor de protesten werd hem in Beijing niet in dank afgenomen. Waar hij aanvankelijk vaak in China optrad en zijn muziek op Chinese streamingdiensten te vinden was, is het nu zelfs niet meer mogelijk om zijn naam te googelen op Chinese zoekmachines. Al zijn muziek is ook van de Chinese streamingdiensten gehaald.

Wong kreeg in 2021 een proces Hong Kong activist singer cleared of ‘corrupt conduct’ charge aan zijn broek omdat hij in 2018 had opgetreden tijdens een verkiezingscampagne van een pro-democratische kandidaat in Hongkong. Dat zou een vorm van corruptie zijn: hij zou zo de mensen hebben willen overhalen om op die kandidaat te stemmen. De rechter ging daar niet in mee, maar Wong moest zich wel 18 maanden lang goed gedragen. Onduidelijk bleef wat dat precies betekende.

Anthony Wong Yiu-Ming treedt op 10 mei op in de Melkweg in Amsterdam, als onderdeel van een Europese concertreeks. Inl: treedt op 10 mei op in de Melkweg in Amsterdam, als onderdeel van een Europese concertreeks. Inl: melkweg.nl