Op de Dag van de Overwinning herdenken Rusland en Oekraïne hetzelfde, én iets anders

Terwijl Moskou zich opmaakte voor de viering van de dag van de overwinning op nazi-Duitsland, 9 mei, werden verschillende Oekraïense steden maandagochtend in alle vroegte opgeschrikt door een nieuwe golf van Russische luchtaanvallen met raketten en kamikazedrones. Daarbij vielen zeker vier doden.

Het was een van de grootste Russische aanvallen op Oekraïne in de afgelopen maanden. Volgens het Oekraïense leger werden alle 36 drones die waren gericht op onder meer Kyiv uit de lucht gehaald. In totaal zou Oekraïne zijn bestookt met zo’n zestig drones en zeker zestien kruisraketten, met onder meer Charkiv, Odesa en Cherson als doelen. Ook zouden tientallen luchtaanvallen zijn uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen.

In Odesa vernietigden Russische raketten een opslagplaats van humanitaire goederen van het Rode Kruis, met een oppervlakte van duizend vierkante meter. De organisatie was genoodzaakt de hulpverleningsoperatie op te schorten. Volgens het Rode Kruis waren er op het moment van de aanval geen medewerkers aanwezig in het gebouw. De Oekraïense inlichtingendiensten waarschuwden de bevolking voor meer aanvallen op dinsdag, als Rusland de Overwinningsdag viert.

‘Rashisme’

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky herdacht maandagochtend op een heuvel die uitkijkt over Kyiv de overgave van nazi-Duitsland in 1945. In zijn toespraak vergeleek Zelensky het Rusland van president Vladimir Poetin met Hitler-Duitsland; het Kremlin, aldus Zelensky, is net als de nazi’s destijds uit op „slavernij en vernietiging”.

Een gebouw in een buitenwijk van Odesa staat in brand na Russische luchtaanvallen van maandagochtend – een van de hevigste aanvalsgolven in maanden. Foto Operationeel Commando Zuid via EPA

Zelensky maakte een vergelijking tussen de heroïek van „miljoenen Oekraïners in die oorlog tegen het nazisme” en de „heroïek in de daden van onze soldaten nu – de afstammelingen van degenen die ons de overwinning brachten”. Volgens Zelensky vecht Oekraïne tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog tegen het „ultieme kwaad”. Nu, net als tachtig jaar geleden, „vecht Oekraïne voor de toekomst – zijn eigen toekomst en die van heel Europa, de hele vrije wereld.”

Zelensky kondigde aan dat 8 mei voortaan de dag is dat Oekraïne de overwinning zal herdenken, en dat 9 mei vanaf nu in Oekraïne niet meer de Dag van de Overwinning zal zijn, maar ‘Europa Dag’. Volgens Zelensky zal zijn land jaarlijks op 9 mei de „historische eenheid” herdenken, „de eenheid van alle Europeanen die het nazisme vernietigden, en ‘rashisme’ zal verslaan”. Dat woord wordt door Oekraïners gebuikt als omschrijving van wat zij ‘Russisch fascisme’ noemen.

Veiligheidsrisico’s in Rusland

De Europese Commissie liet maandag weten dat voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag in Kyiv aanwezig zal zijn voor de viering van Europa Dag en de „onwrikbare steun van de EU aan Oekraïne” zal herbevestigen.

In Rusland werd fel gereageerd op de nieuwe Oekraïense herdenkingsdag. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, noemde president Zelensky „de nieuwe incarnatie van Judas” omdat Oekraïne afscheid nam van 9 mei als Dag van de Overwinning. Volgens Zacharova „verried Zelensky zijn voorouders voor eens en voor altijd”.

In Rusland wordt jaarlijks op 9 mei groots de overwinning in de ‘Grote Vaderlandse Oorlog’ gevierd. Ondanks het grote belang dat Moskou hecht aan de Overwinningsdag en de militaire parades die daar gewoonlijk bij horen, is de openbare viering van 9 mei in meer dan twintig locaties in Rusland geannuleerd, voornamelijk vanwege veiligheidsrisico’s. Ook veel vuurwerkshows zijn afgelast. Vorige week werd Moskou opgeschrikt door een mogelijke drone-aanval op het Kremlin. Op veel andere plaatsen in Rusland werden de afgelopen weken aanvallen met drones uitgevoerd, onder meer op olieraffinaderijen. Oekraïne eist dergelijke aanvallen zelden op.

Een drone explodeerde maandagochtend boven de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Er zouden 36 drones op de stad zijn afgevuurd, die volgens de autoriteiten allemaal uit de lucht werden gehaald. Foto Gleb Garanich/Reuters

Ook de landelijke optochten van het Regiment der Onsterfelijken, waarin Russische burgers foto’s van gesneuvelde veteranen meedragen, zijn afgelast. Dat zou volgens sommige waarnemers niet alleen om veiligheidsredenen zijn, maar ook om te voorkomen dat de mars uitdraait op demonstraties tegen de oorlog in Oekraïne.

Bij de militaire parades die dinsdag wel doorgaan zijn uiterst strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De toegangspoorten tot het Rode Plein in Moskou werden twee weken geleden al gesloten. Het is nog niet bekend welke overige maatregelen rond de parade in Moskou zullen worden gehouden, en of president Poetin daarbij in persoon aanwezig zal zijn.

Bachmoet

Alleen al om propagandaredenen lijkt Moskou er al weken op aan te sturen de Russische bevolking op deze dag een militaire overwinning te kunnen tonen. Dat is nog niet zo eenvoudig: sinds de zomer van vorig jaar heeft het Russische leger op het slagveld in Oekraïne vrijwel geen enkel succes van betekenis behaald.

Poetin zou zijn hoop andermaal hebben gevestigd op de inname van Bachmoet. Dat mijnstadje in de Donbas ligt al sinds augustus vorig jaar hevig onder Russisch vuur, maar is nog altijd niet volledig in handen van de Russen. Troepen van het huurlingenleger van de Wagner Groep zouden de vrijwel verwoeste stad voor ruim 80 procent onder controle hebben. Bij de gevechten om Bachmoet zijn de afgelopen maanden vermoedelijk tienduizenden doden gevallen.

Mogelijk roept Poetin op 9 mei alsnog de overwinning uit in Bachmoet, ook al zijn nog enkele wijken onder Oekraïense controle. De afgelopen dagen dreigde Wagner-krijgsheer Jevgeni Prigozjin zijn troepen terug te trekken uit de stad, in een slepend conflict met Moskou over de levering van munitie. Nadat hij alsnog toezeggingen had gekregen van het Kremlin zei Prigozjin afgelopen weekeinde de strijd in Bachmoet voort te zetten.