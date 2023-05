Onderzoeker Laurens Buijs sleept UvA voor rechter in kort geding

Onderzoeker Laurens Buijs heeft een kort geding aangespannen tegen de Universiteit van Amsterdam (UvA) omdat hij vindt dat de onderwijsinstelling heeft verzuimd de klokkenluidersregeling goed toe te passen. Dat meldt hij maandag op Twitter. Buijs eist onder meer dat de UvA hem als klokkenluider rechtsbescherming biedt en „benadelingshandelingen” terugdraait. De belangrijkste daarvan is de non-actiefstelling die de universiteit eind vorige maand bekendmaakte, vanwege „dreigende, eisende en beschuldigende” uitlatingen van Buijs.

Een omstreden opiniestuk in studentenmagazine Folia in januari maakte Buijs middelpunt van een fel debat over de volgens hem geradicaliseerde ‘woke’ cultuur op zijn universiteit. Buijs is van mening dat non-binariteit een „lege hype zonder wetenschappelijke basis” is, maar voelt geen ruimte om daarover inhoudelijk met collega’s en studenten te debatteren. Dat betekent dat de academische vrijheid onder druk staat, redeneert Buijs, die vooralsnog één peer-reviewed internationale co-publicatie op zijn naam heeft.

In november vorig jaar deed Buijs bij de klachtencommissie van de UvA melding van „ernstige institutionele misstanden” bij de faculteit Maatschappij en Gedrag. Hij beriep zich toen ook op zowel de Wet bescherming klokkenluiders als de interne klokkenluidersregeling van de UvA. In laatstgenoemde staat dat een klokkenluider „op geen enkele wijze mag worden benadeeld in zijn positie of loopbaan en rechtsbescherming geniet”. Andere „benadelingshandelingen” die Buijs ongedaan wil zien, betreffen een gebieds-, media- en contactverbod.