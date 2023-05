Correspondent Iris de Graaf wordt door de NOS teruggehaald naar Nederland. Dat heeft de omroep maandagmiddag bekendgemaakt. De hoofdredactie schrijft dat de situatie voor verslaggevers in Rusland de afgelopen maanden „snel verslechterd is”.

De Graaf zal vanuit Nederland de ontwikkelingen in Rusland blijven volgen en hier verslag van doen. Ook blijft zij schrijven en spreken over de oorlog in Oekraïne. Iris de Graaf werkt ook voor Nieuwsuur. „Ik heb het zo lang mogelijk volgehouden onder de militaire censuur”, schrijft De Graaf op Twitter. „Alles om de Russen van daaruit een stem te geven. Maar het kon niet meer.”

irislarisa Iris de Graaf Een donkere dag voor de journalistiek en mijzelf. De hoofdredactie van de NOS heeft me teruggehaald uit Moskou. Ik heb het zo lang mogelijk volgehouden onder de militaire censuur; alles om de Russen van daaruit een stem te geven. Maar het kon niet meer 💔 https://t.co/XrYgEMPhjX 8 mei 2023 @ 13:48 Volgen

In haar motivatie om De Graaf terug te halen naar Nederland noemt de NOS „de militaire censuurwetten” in Rusland en de arrestatie van The Wall Street Journal-verslaggever Evan Gershkovich.

„Daarnaast werd Iris bij het maken van televisiereportages steeds vaker lastiggevallen door de veiligheidsdiensten”, schrijf NOS Nieuws-hoofdredacteur Giselle van Cann. „De conclusie is dat de situatie voor Iris als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou te onberekenbaar is om de risico’s goed in te schatten.”

Correspondent Geert Groot Koerkamp blijft nog wel in Rusland, waar hij op freelance basis geregeld voor de NOS werkt.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: NOS haalt correspondent Rusland terug naar Nederland