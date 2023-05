Met hernieuwd vertrouwen gaan Mia en Dion de halve finale in

Mia Nicolai en Dion Cooper lopen op het Eurovisie Songfestival letterlijk ‘de emotie in’. Op hun zwarte draaischijf in een soort oog van wit licht en rook is de Nederlandse songfestival-inzending sober maar dromerig warm, blijkt uit de eerste repetities voor de grote liveshow in de Liverpool Arena. Bij het liedje ‘Burning Daylight’, dat ze dinsdagavond als veertiende in de halve finale gaan brengen, draait het puur om camerawerk. Terwijl het duo om elkaar heen loopt, de ogen op elkaar gericht, hoofden naar elkaar toe of juist rondjes draaiend van elkaar afgewend, zijn het de close-ups die het ’m doen. En ja, hun verbeterde zang: wat aarzelend, maar in orde. Dat het nummer na een paar tergend valse uitvoeringen naar een andere toonhoogte is gegaan, heeft de zangers vertrouwen gegeven.

Het is dus na de eerdere (succesvolle) optredens van The Common Linnets en Duncan Laurence opnieuw ‘puurheid’ waarop Nederland inzet. Rustige bundels wit toneellicht, een enkele regenboogschittering en de zangers in zwarte, met glitter afgewerkte kleding van designer Kit Wan. Zo kan het liedje zich als gehoopt ontvouwen: van een donker begin naar een meer hoopvolle en optimistische toekomst met mengende stemmen. De boodschap: een mens struikelt meer dan eens, we kunnen onze tijd verspillen („burning daylight”), maar het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. De ontlading, via het meezingbare „goodbye old life”, is ook zichtbaar. Samen dansen de twee vrijer.

‘Burning Daylight’ draagt een voor Mia Nicolai (27) en Dion Cooper (29) ambivalent, persoonlijk verhaal, waarin zowel oude herinneringen als tegenslag zijn verwerkt. Dat kreeg deze weken nog extra betekenis omdat de uitvoering ervan zo jammerlijk mislukte. Pijnlijk zakte het duo door het ijs bij de twee Eurovisie-concerten – een in Madrid, de tweede in de Afas Live in Amsterdam – die opwarmen voor het jaarlijkse Europese zangfestijn. Duidelijk werd hoe onervaren de twee samen nog waren als performers voor een groot publiek: onvast, beiden te hoog in hun adem en onhandig met de in-ears.

Meditatie en ijsbaden

De kritiek op hun optredens was niet mals en de opnames gingen viral. De roep om de terugkomst van een Nationaal Songfestival, een preselectie die sinds de deelname van Anouk in 2013 was afgeschaft, zwol aan. Omroep AVROTROS hield het op ‘technische problemen’. Maar bij het televisieprogramma Khalid & Sophie gaf het duo toe dat ze de afgelopen zes maanden hadden „gevochten” met het door Duncan Laurence geschreven nummer, omdat het voor hun stemmen „heel lastig was om uit te voeren”. De oplossing was met producer Gordon Groothedde het veranderen van toonsoort – anderhalve toon hoger, aandacht op de kopstem, de uithalen veiliger.

Daarnaast is de act serener geworden. Nu ze tegenover elkaar staan, zoals Ilse DeLange en Waylon dat als de Common Linnets succesvol deden, straalt het nummer meer intensiteit uit. Eerder stuiterden ze over het hele podium.

De haat was ‘triggering’

De kritiek heeft hen danig geraakt, gaven ze aan. Cooper had het gevoel dat „iedereen hen had gehaat”. En ook Nicolai gaf op televisie aan dat de haat ‘triggering’ voor haar was, omdat ze een pestverleden heeft. Rust en afleiding vonden ze in meditatie, zelfhulpboeken, ijsbaden met ademhalingstraining (Cooper) en bokstraining (Nicolai). De band tussen hen is er hechter door geworden. Bij elkaar gezet door Duncan Laurence kenden ze elkaar hiervoor nog helemaal niet.

Dion Cooper, eigenlijk Dion Cuiper uit Wassenaar, is een singer-songwriter die pas echt als ‘artiest’ met een eigen band is begonnen in 2020. In 2021 bracht hij zijn EP ‘Too Young Too Dumb’ uit. Hij verzorgde het voorprogramma in een tournee van Duncan Laurence, die ook meeschreef aan zijn single ‘Blue Jeans’.

De Amsterdamse Mia Nicolai werkte het afgelopen jaar in Los Angeles aan haar eigen muziek (electropop). Ook zij heeft pas sinds 2020 eigen muziek uit, zoals ‘Dream Go’. Haar Russische moeder maakt kunst en muziek, haar vader Peter Nicolaï is advocaat en politicus (PvdD).

Zweden: topfavoriet

Dinsdagavond trapt de Noorse Alessandra met haar ‘Queen of Kings’ de eerste halve finale af. Zangeres Loreen uit Zweden geldt al heel lang als topfavoriet, zij zette maandag bij de repetities opnieuw een ijzersterke act neer. Mia en Dion zijn als veertiende aan de beurt, net voor Käärijä uit Finland met het blikkerige ‘Cha Cha Cha’ de avond afsluit. Voor het eerst gaan de vijftien landen op het podium horen of ze door zijn naar de finale zaterdag, tien acts gaan door.

Het gesleutel aan het Nederlandse liedje heeft vooralsnog nog niet heel veel effect op de polls. Het gaat erom spannen – de bookmakers geven hen niet veel kans. Maar dat het deelnemersveld deze eerste halve finale muzikaal aan de magere kant is, pakt wellicht juist positief voor Mia en Dion uit.