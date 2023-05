De werkdag is nog maar net begonnen als op alle verdiepingen van het Rijkskantoor Rijnstraat 8 het alarm begint te loeien. Via de intercom wordt ons opgedragen het gebouw onmiddellijk te verlaten via de noodtrappen. Brand, een bommelding, een ontruimingsoefening? Niemand die het weet. Twintig minuten later staan er ondanks het meireces zo’n tweeduizend rijksambtenaren op straat. Een Hagenees die voorbij fietst, remt wat af en roept: „Is jullie koffieautomaat kapot?”

