In de overstroomde dorpen in Congo zoeken bewoners nog altijd naar vermisten

Het dodental loopt vermoedelijk nog op. In de rivieren en onder het puin liggen nog veel lichamen. Honderden mensen worden nog vermist. „Als ik niet naar de markt was gegaan, dan had ik misschien mijn kinderen kunnen redden”, zegt Jolie Ambika Nathalie, 34, een moeder van vijf kinderen in het dorp Bushushu tegen Reuters. Ze liet drie van haar kinderen van zes, acht en tien jaar even thuis. Toen ze terugkwam, was het huis al verwoest. De drie kinderen zijn vermist.

Van de overledenen zijn er inmiddels 274 begraven, onder wie 98 vrouwen en 82 kinderen. „We moesten alles achterlaten”, zegt de 32-jarige Bahati Kabanga uit Bushushu via de telefoon tegen persbureau Reuters. Hij voelde de grond beven en zag in de verte huizen instorten. Hij slaagde erin zijn kind te redden, maar hij verloor zijn tante, neven en zus. Hij zoekt nu onderdak in een katholieke school.