Hannah Gadsby is gelukkig en deelt dat gevoel genereus in haar nieuwe show

‘Ik ben getrouwd”, is het eerste wat Hannah Gadsby zegt in haar nieuwe comedyshow, Something Special. En daar zal de show over gaan, vervolgt ze. Het wordt een feelgood-avond. Een romantische komedie. „Dat hebben jullie wel verdiend.”

Dat is een opmerking die iedereen die de Australische comédienne kent, meteen begrijpt. Hij verwijst naar Nanette, de comedyshow die haar in 2018 in één klap een van ’s werelds beroemdste comedians maakte. In Nanette mengde ze comedy met een hartverscheurend relaas over de mishandelingen en verkrachting in haar jonge jaren. Zelfs in de afgezwakte vorm waarin de voorstelling Netflix bereikte – de venijnigere versie zag ik een jaar eerder live op het Edinburgh Fringe Festival en bevatte gedetailleerde uitweidingen over het misogyne Australische rechtssysteem – ontroerde tallozen.

In opvolger Douglas, waarvan de opnames in 2020 op Netflix verschenen, vroeg ze zich al af hoe het verder moest met deze mengvorm van tragedie en comedy. Haar openingszet was: „Wat willen jullie: meer trauma?” Waarna ze haar aanval op het patriarchaat op een andere manier voortzette. Maar Something Special wordt niet te zwaar, belooft ze. En daar houdt ze zich aan.

Piekfijn geconstrueerd

Zelfs de running gag van de show, over heteroseks, is goedaardig. Ze legt uit dat ze zwakke knieën heeft, en lastig kan knielen. „En daarom kan ik niet met mannen naar bed.” Het blijkt een grappige zin om af en toe te laten vallen. Een lichtvoetige show moet geen reden zijn om het patriarchaat helemaal te ontzien.

Voor geschikte momenten creëert ze zelf de ruimte, want deze show is net als haar eerdere werk piekfijn geconstrueerd. Vanaf haar eerste woorden bouwt Gadsby aan een verhaalboog waar menig Nederlands cabaretier, snakkend naar een samenhangend betoog, jaloers op zou zijn. Bij de aankondiging van een bruiloft vraagt iedereen naar hoe het aanzoek werd gedaan, zegt ze. Om vervolgens de details van dat aanzoek via allerlei uitweidingen ruim een uur uit te stellen.

In de tussentijd vertelt ze over haar vrouw, Jenno: over hoe ze haar ontmoette, nog voor Nanette een hit werd, hoe haar moeder reageerde op Jenno, hoe haar vader. Dat levert nieuwe verhaallijnen op: over eerdere vriendinnen, over hoe de plotse roem haar overviel en hoe ze haar diagnose van autisme kreeg. Dat laatste vertelde ze in Douglas al, maar nu plaatst ze haar gedrag in relatie tot haar vriendin, die veel ongemak voorkomt. Dat levert een prachtige metafoor op over het uitsluiten van verrassingen: zij glijdt door de dag als de puck bij curling, Jenno is de vrouw met de bezem die mogelijke oneffenheden wegpoetst.

In Something Special glorieert Gadsby in haar rol van verteller. Ze neemt haar tijd om naar een grap toe te werken, zonder altijd bij een daverende clou uit te komen. De grapjes zijn vooral klein strooigoed in haar zinnen. Zoals in de verhalen waarin ze spot met hoe onvoorbereid ze was op ontmoetingen met beroemdheden als actrice Jodie Foster. Haar onhandigheid is niet heel bijzonder, maar amusant genoeg.

Gadsby is gelukkig en deelt dat goede gevoel treffend en genereus met haar publiek in een show die vederlicht vermaak oplevert: niets meer, niets minder.

Comedy Hannah Gadsby: Something Special. Netflix, vanaf 9 mei. ●●●●●