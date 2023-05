Eurovisie Songfestival is een grote knuffel aan Oekraïne

Een grote „knuffel”, daar moet het decor van het Eurovisie Songfestival 2023 de kijker aan doen denken, berichtte de BBC bij de onthulling. Het podium omarmt als het ware de Liverpool Arena, dit jaar de thuisbasis van het Eurovisie Songfestival. En dat terwijl de Britse zanger Sam Ryder in 2022 niet op de eerste, maar op de tweede plek eindigde met zijn Elton John-achtige popnummer ‘Spaceman’.

Traditiegetrouw zou het land dat vorig jaar het festival won, Oekraïne, nu aan de beurt zijn om het festival te organiseren. Maar de wens die president Zelensky kort na de overwinning op Instagram uitte om in 2023 alle deelnemende landen te ontvangen in een „vrij, vredig en hersteld” Marioepol, bleek vergeefs: de oorlog in zijn land woedt voort. Omdat Groot-Brittannië tweede werd besloot de Europese Radio-unie het evenement te houden in het Verenigd Koninkrijk, het werd Liverpool. De grote knuffel is volgens de BBC mede bedoeld om Oekraïne „met open armen te ontvangen”.

Ook de andere landen worden warm onthaald, zegt Head of Contest Twan van de Nieuwenhuijzen. Met het Eurovisieteam werkt hij met de 37 deelnemende landen samen om „al hun ambities en dromen” te realiseren op het toneel. Zolang die ambities en dromen „vallen binnen de grenzen van wat er kan en mag”, want hij is voor het derde jaar wedstrijdleider. Eigenlijk drieënhalf, voegt hij toe, want hij was ook Head of Contest toen de editie van 2020 door corona in het water viel.

Bijzondere editie

Het festival van 2021 ging wel door, maar werd getekend door de pandemie; de editie van 2022 door de Russische inval in Oekraïne. En het festival van 2023? Dit is wéér een bijzondere editie, aldus Van de Nieuwenhuijzen, verwijzend naar de onconventionele manier waarop het huidige gastland is gekozen. In 67 jaar Eurovisie is het maar een handjevol keren voorgekomen dat het winnende land het volgende festival niet organiseerde. De laatste keer was in 1980, toen het feest in Den Haag plaatsvond omdat Israël zowel in 1978 als in 1979 de hoofdprijs won en twee keer op een rij gastland spelen net te gortig vond.

Dat Oekraïne zich nu genoodzaakt zag haar gastrol uit handen te geven, betekent niet dat het land zich volledig buiten de organisatie houdt. „De kijkers zullen in iedere show – dus de twee halve finales én de finale – absoluut merken dat dit een samenwerking is tussen de BBC en de Oekraïense omroep”, zegt Van de Nieuwenhuijzen. Ook achter de schermen is dat zichtbaar.

Zo bestaat het decor deels uit led-panelen, waarop graphics verschijnen die voor een aanzienlijk deel zijn gemaakt door een Oekraïens bedrijf. En een aantal van de gastoptredens wordt verzorgd door Oekraïense artiesten, waaronder natuurlijk de kroonprinsen van 2022: het vierkoppige Kalush Orchestra voert een speciale versie op van hun winnende lied ‘Stefania’.

Krachtige statements

Ze zullen tijdens de finale op het podium worden bijgestaan door een groot aantal jonge Oekraïners, vertelde creatief directeur Dan Shipton onlangs in de Britse Eurovisie-podcast The Euro Trip. „Dat jeugdelement is heel belangrijk wanneer je denkt aan de toekomst van Oekraïne.”

Ook zijn er krachtige statements binnengeslopen in het festival dat zegt politiek buiten de deur te willen houden. Waar in 2009 de inzending van Georgië nog werd geweigerd omdat het lied ‘We Don’t Wanna Put In’ een belediging zou zijn aan het adres van Poetin, lijkt er dit jaar vrolijk een songtekst door de censor te zijn gewandeld die minstens zo duidelijk haar tong uitsteekt naar de Russische president: het Kroatische ‘Mama ŠC!’. „Die kleine psychopaat”, zingt band Let 3 in het refrein: „Kwaadaardige kleine psychopaat, alligatorpsychopaat” – mogelijk refererend aan de vergelijking die de Britse ex-premier in 2022 trok tussen Poetin en een krokodil.

Ook prominent aanwezig in zowel de tekst als de clip is een tractor (Poetin kreeg er voor zijn 70ste verjaardag een cadeau van de Wit-Russische leider Lukashenko). „Mama, ik ga oorlog voeren”, roept de extravagante leadzanger uiteindelijk terwijl hij – uitgedost met een grote snor die aan Stalin doet denken, een soort militaire pet die uit een verkleedkist lijkt te zijn gevist en een stel rode laklaarsjes – op een raket door de wolken vliegt.

Grondig onderzoek

Van de Nieuwenhuijzen: „In gesprek met de Kroatische delegatie werd al vrij snel duidelijk dat het een satirische groep is die al heel lang bestaat. Het hoofd van de delegatie omschreef het als een soort Monty Python – dat was natuurlijk heel slim, want ik ben nu aan het werk in het land van Monty Python. En de tekst is al eerder door de Europese Radio-unie goedgekeurd, die voert altijd heel grondig onderzoek uit.”

Wat het optreden betreft – Let 3 staat dinsdag in de eerste halve finale – is er nog wel met de band overlegd hoe de act binnen de Eurovisienormen valt, volgens Van de Nieuwenhuijzen. Op beelden van de repetities lijkt veel van de extravaganza overeind te zijn gebleven.

Als het op extravanganza aankomt, ziet Van de Nieuwenhuijzen wel een trend waar de ontwikkelingen binnen Europa niet los van staan. „De uitbundigheid is deze keer wel het grootst. Omdat het best wel donkere tijden zijn, is er de behoefte om feest te vieren, om de zorgen te vergeten, om even te ontsnappen aan de grauwe werkelijkheid.”