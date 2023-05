Driehonderd mensen betrokken bij vechtpartij in RAI op laatste dag van Turkse verkiezingen

Ongeveer driehonderd mensen waren zondagavond betrokken bij een „massale vechtpartij” in het congrescentrum RAI in Amsterdam, waar Turkse staatsburgers konden stemmen voor de Turkse verkiezingen. Dat meldt de politie maandag. Er zijn vooralsnog geen mensen aangehouden. Twee mensen zijn gewond geraakt.

De vechtpartij ontstond rond 21.00 uur ‘s avonds, toen de stembussen werden gesloten. De politie kwam met een groot aantal agenten naar de locatie en trof daar een „chaotische situatie” aan. De agenten werden ondersteund door hondengeleiders en de ME. Op beelden die worden gedeeld op sociale media is te zien hoe honderden mensen elkaar aanvliegen. De politie zegt nog onderzoek te doen naar de oorzaak van de ongeregeldheden en welke strafbare feiten er zijn gepleegd.

Zondag was de laatste dag om te stemmen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. De verkiezingen in het land zijn op 14 mei, maar Turkse staatsburgers die in het buitenland wonen mochten al eerder stemmen.

