Dodental door overstromingen in de Democratische Republiek Congo nadert de 400

Het aantal dodelijke slachtoffers door de overstromingen in het oosten van Democratische Republiek Congo is gestegen tot bijna 400. Dat meldt persbureau AFP. Zaterdag lag dit aantal nog op ruim tweehonderd. De verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen naarmate bergingswerkzaamheden in het gebied verder vorderen.

De ramp vond plaats op donderdag, na zware regenval in de regio Kalehe in de provincie Zuid-Kivu. Rivieren traden buiten hun oevers en er ontstonden overstromingen en aardverschuivingen die de dorpen Bushushu en Nyamukubi zwaar troffen. Gebouwen en huizen in de dorpen raakten bedolven onder de modder. Ook was er zware schade aan akkers en granen.

Het dodental is mogelijk verder opgelopen omdat noodhulp traag op gang komt, mede door de zware schade aan de infrastructuur. Volgens de BBC zouden inwoners van de getroffen dorpen met hun handen in de modder graven om vermiste familieleden te vinden. Daarnaast zou er een tekort aan lijkzakken zijn.

Rond het Kivumeer, in het oosten van DR Congo, regent het al dagenlang. Enkele dagen voor de ramp vond aan de andere kant van het meer een natuurramp plaats in Rwanda, waar 131 mensen omkwamen door overstromingen. In april kwamen twintig mensen om in Noord-Kivu, een provincie die aan Zuid-Kivu grenst, ook door aardverschuivingen als gevolg van zware regenval.