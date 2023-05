Dodental door aanrijding in Texas stijgt naar acht, dader aangeklaagd voor doodslag

Het aantal dodelijke slachtoffers door een aanrijding met voetgangers in het stadje Brownsville, in de Amerikaanse staat Texas, is opgelopen tot acht. Zondag reed een man met zijn auto in op een groep mensen die bij een bushalte stonden te wachten. Zeven mensen overleden ter plekke en zeker twaalf mensen raakten gewond. Van hen is een persoon later in het ziekenhuis overleden. De bestuurder van de auto is maandag aangeklaagd voor doodslag in acht gevallen.

De dader werd vrijwel direct na de aanrijding gearresteerd. Het gaat om een 34-jarige Latijns-Amerikaanse man met een uitgebreid crimineel verleden, meldt de politiechef van Brownsville maandag volgens internationale persbureaus. Hij reed naar verluidt door een rood stoplicht en zou daarna de macht over het stuur hebben verloren. Zijn auto reed in op een rij van zeker achttien voetgangers, van wie sommigen op de stoeprand bij een bushalte zaten te wachten. In eerste instantie probeerde de chauffeur te vluchten, maar hij werd door omstanders tegengehouden.

Volgens de politie werkte de man niet mee met het onderzoek. Zo gaf hij verschillende namen op en hebben ze zijn identiteit uiteindelijk met vingerafdrukken moeten achterhalen. De autoriteiten onderzoeken nog of hij onder invloed was van alcohol of drugs. Ze hebben nog niet uitgesloten of de aanrijding opzettelijk was.

Meeste slachtoffers migranten

De slachtoffers moeten nog geïdentificeerd worden, al is wel bekendgemaakt dat de meesten van hen Venezolaanse migranten zijn. De bushalte in Brownsville waar het incident plaatsvond staat voor een opvangcentrum voor migranten. Volgens de politiechef werkt de politie samen met de Venezolaanse regering en andere ambassades in het onderzoek naar de toedracht. De Venezolaanse regering riep in een verklaring op tot onderzoek naar de vraag of het gaat om een „misdaad van haat en xenofobie”.

Brownsville, een stad aan de grens met Mexico, heeft al jaren een grote toestroom van migranten, vooral vanuit Venezuela. Naar verwachting neemt het aantal migranten de komende tijd toe: deze week wordt een controversiële coronamaatregel opgeheven, die het mogelijk maakte om migranten zonder papieren aan de grens tegen te houden op grond van ‘risico voor de volksgezondheid’.