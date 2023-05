CBS: Nederlanders hebben steeds minder vertrouwen in landelijke politiek

De landelijke politiek boezemt Nederlanders steeds minder vertrouwen in. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een kwart van de Nederlanders ouder dan vijftien jaar had in het laatste kwartaal van 2022 vertrouwen in de Tweede Kamer, het laagste niveau sinds 2012, toen dit onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd. Ook het vertrouwen in politici is met 21 procent op het laagste niveau in vijf jaar.

Vóór de coronapandemie, in het eerste kwartaal van 2020, had een minderheid van de Nederlanders van 15 of ouder vertrouwen in politici (31 procent) en in de Tweede Kamer (44 procent). Na een korte heropleving aan het begin van de pandemie, respectievelijk 44 en 58 procent, in het tweede kwartaal van 2020, nam het vertrouwen weer af. In andere politieke instituties is het vertrouwen onder Nederlanders nog lager. Ongeveer de helft heeft vertrouwen in de Europese Unie en in de gemeenteraad.

Het vertrouwen in andere gezaghebbende overheidsinstituties, zoals de politie, het rechtssysteem en het leger is de afgelopen tien jaar dan weer toegenomen. Een meerderheid zegt deze instituties te vertrouwen. Politie en rechters kunnen op het vertrouwen van 77 procent rekenen, het leger 64 procent.

Trend

Het vertrouwen in andere mensen is het afgelopen decennium langzaam toegenomen, van 58 procent in 2012 tot 66 procent afgelopen jaar. Daarin is een verschil te merken onder mensen met verschillende opleidingsniveaus. Afgelopen jaar had 40 procent van de mensen met als hoogste opleiding het basisonderwijs vertrouwen in de medemens. Onder Nederlanders met een hbo-opleiding was dat 80 procent, onder universitair geschoolden iets hoger, 89 procent.

Het nieuwe CBS-onderzoek past in een trend die zich de afgelopen jaren ontwikkelde. Afgelopen zomer bleek al uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het vertrouwen in het kabinet en de Tweede Kamer onder Nederlanders heel laag ligt. De helft van de Nederlanders had nog vertrouwen in het kabinet, voor de Tweede Kamer was dat 51 procent. In de studie, die de stemming in het land peilde, vond bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) dat het de verkeerde kant opgaat met het land, terwijl 19 procent daarover positief gestemd was.