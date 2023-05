Bij VDL Nedcar barst het eindspel over de megafabriek los met tweedaagse staking

Met een tweedaagse staking is maandag het eindspel rond de enige autofabriek van Nederland losgebarsten. Het overgrote deel van het personeel van VDL Nedcar (met meer dan 3.500 werknemers een van de grootste werkgevers van Limburg) nam aan het begin van de week geen plaats langs de hypermoderne productielijn – van assemblagehal tot verfspuitmachine. In plaats daarvan meldden zich meer dan duizend werknemers op de markt in het dorpje Holtum, waar ze zich officieel inschreven voor de 48-uursstaking.

1 Wat is er aan de hand ?

Nedcar in Born is één van de weinige ‘freelance’ autofabrieken van Europa: het is niet in handen van een automerk, maar bouwt in opdracht auto’s voor fabrikanten. Na de overname door industrieconcern VDL in 2012 deed Nedcar dat voor het Duitse BMW. Dat bood op het hoogtepunt werk aan zo’n 5.000 mensen – in een regio waar een gebrek aan werkgelegenheid over het algemeen een groot probleem is.

Het is al jaren bekend dat de opdracht van BMW begin 2024 afloopt. VDL heeft al die tijd gezocht naar een nieuwe klant van het kaliber van de Duitsers, die het personeel aan het werk zou kunnen houden. Maar zo’n opdrachtgever gaat er niet komen, zo is inmiddels bekend. Het personeel vreest daarom een massa-ontslag, en wil een beter sociaal plan. Onderhandelingen daarover tussen directie, vakbond en ondernemingsraad liepen vorige week dinsdag 2 mei stuk.

Direct daarop volgden al wilde stakingen van het personeel, zonder instemming van de vakbond. De FNV stelde de directie vervolgens een ultimatum tot afgelopen zaterdag. Nadat dat verliep, kondigde het direct stakingen aan voor maandag en dinsdag.

2 Wat is er volgens de vakbond mis met het huidige sociaal plan?

Volgens FNV-bestuurder Ron Peters, verantwoordelijk voor Nedcar, zijn „de uitgangspunten van het sociaal plan achterhaald”. Het plan uit 2021 ging uit van het voortbestaan van de fabriek, waardoor volgens hem bijvoorbeeld genoegen is genomen met lagere ontslagvergoedingen: daarmee ging de bond akkoord omdat het kan helpen bij het behouden van werkgelegenheid. „Maar nu moeten alle mensen het terrein af.” De vakbond wil ook een speciale regeling voor werknemers die tot twee jaar van hun pensioen verwijderd zijn.

3 Wat vindt VDL van het standpunt van de vakbond?

VDL, het familiebedrijf van de familie Van der Leegte, vindt de acties „buitenproportioneel”, zo laat een woordvoerder telefonisch weten. Kort gezegd vinden ze bij het bedrijf het huidige sociaal plan al goed. „De inkt is nauwelijks droog.” De ontslagvergoeding is volgens de woordvoerder al het dubbele van het wettelijk verplichte. „De vakbonden zitten op factor 4, maar wij vinden dit al netjes.”

Nog belangrijker is misschien wel iets heel anders: volgens VDL is nog lang niet duidelijk hoeveel mensen hun baan gaan verliezen. Het is bekend dat Nedcar bijvoorbeeld van plan is onderdak te bieden aan andere bedrijfstakken van VDL die zelf ruimte of personeel tekortkomen. Ook wil het een ‘mobiliteitscentrum’ vestigen in de fabriek: een soort ontwikkelingscentrum voor bijvoorbeeld batterijtechnologie en autonoom vervoer. VDL wil hier ook batterijpakketten gaan assembleren. Binnen nu en vier weken wil het bedrijf hier meer over bekendmaken – ook over het aantal banen dat hiermee gemoeid is.

4 Nedcar had toch juist recent nieuwe opdrachten binnengehaald?

Half februari maakte VDL bekend dat het vanaf 2024 auto’s wil gaan bouwen voor de Duitse elektrischeauto-start-up Electric Brands. Het ging om een intentieverklaring zonder een specifieke hoeveelheid te bouwen modellen. De verwachting is echter dat dit gaat om relatief kleine hoeveelheden auto’s. Electric Brands heeft op dit moment orders voor enkele duizenden auto’s. In theorie kan Nedcar 200.000 auto’s per jaar bouwen.

VDL zegt nog altijd bezig te zijn met gesprekken met potentiële opdrachtgevers voor de autoproductielijn, waarbij het met name kijkt naar merken uit China of de Verenigde Staten die een fabriek zoeken om Europa mee te veroveren.

Peters van FNV zegt desgevraagd in alle alternatieve plannen weinig vertrouwen te hebben. Zelf schat hij dat er hoogstens een paar honderd banen behouden zullen blijven. „Dat is op basis van ervaring, en van wat ik via via hoor.” Wat VDL bekend wil maken binnen nu en vier weken, „dat hoor ik dan wel”. „Ik zie de aantallen behouden banen nog niet oplopen.”

Ik zie de aantallen behouden banen nog niet oplopen Ron Peters vakbond FNV

5 Voor de toekomst van Nedcar was toch een bos gekapt?

Ondanks veel protest, waar zelfs een ontruiming door de politie aan te pas moest komen, besloot VDL in 2021 het Sterrebos te kappen, een klein bos naast de fabriek. Dat was nodig voor een fabrieksuitbreiding, die weer nodig was om nieuwe grote opdrachtgevers binnen te halen, zo was het idee. Daarbij ging het met name om de Amerikaanse producent van elektrische auto’s Rivian, waarmee VDL in gesprek was.

De deal met Rivian ketste uiteindelijk twee keer af, zo is inmiddels bekend. Daarbij speelde volgens VDL onder andere het gigantische Amerikaanse stimuleringspakket voor groene industrieën een rol. Rivian besloot na bekendmaking van deze steunmaatregelen te focussen op Amerikaanse productie.