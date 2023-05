Acht seconden blijven zitten op een stier van duizend kilo

Pijn

„We kennen bull riding natuurlijk vooral uit Amerika”, zegt Staps in zijn studio. „Daar is het megagroot en groeit het snel. In Europa is het piepklein.” In totaal zijn hier misschien dertig jongens fanatiek met rodeo bezig. Staps kende rodeo zelf dan ook vooral van televisie. „Ik had eigenlijk geen idee, en op internet kwam ik veel horrorverhalen tegen.” Dierenwelzijnsorganisaties hebben veel kritiek op rodeo en praktijken waarbij de dieren pijn gedaan wordt om ze te laten bokken, bijvoorbeeld door het spannen van een veel te strakke band rond hun buik of ballen. Zelf zegt Staps geen mishandeling gezien te hebben, en rodeo is volgens de fotograaf dan ook niet anders dan bijvoorbeeld paardensport: „Dat paard kiest er ook niet per se voor om over zo’n hekje te springen. Dus ja, wat je daarvan vindt, dat kun je dan ook hiervan vinden.”

„Elke zaterdag wordt je leven gered, of red jij het leven van iemand anders.”

De kleine Europese rodeowereld is hecht. Want je kan de sport niet alleen doen, benadrukt Staps. „Je hebt te maken met beesten van duizend kilo. Elke zaterdag wordt je leven gered, of red jij het leven van iemand anders.”

De vriendschap tussen de jongens was een van de elementen die de fotograaf aantrok in de subcultuur en de intieme, fysieke relatie tussen de cowboys vormt een rode draad in zijn fotoproject European Cowboy. „Het beeld dat we hebben van de cowboy is ontzettend macho, de mythische lonely cowboy. En aan de ene kant zijn de jongens ook eenzame helden, want je zit toch in je eentje daar op het beest. Maar tegelijk is hun wereld warm en intiem. Dat vond ik interessant.”