Schietpartij bij winkelcentrum in Texas: negen doden

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag negen mensen omgekomen en zeker zeven anderen gewond geraakt. De schutter is doodgeschoten door de politie. Dat meldt AP.

De man stapte volgens ooggetuigen uit een auto en begon willekeurig op mensen te schieten in het winkelcentrum Allen Premium Outlets in Allen, een voorstad van Dallas. Honderden winkelende mensen sloegen in paniek op de vlucht. Getuigen zagen meerdere slachtoffers, onder wie mogelijk kinderen. Ook maakten ze melding van een politieagent en een beveiliger van het complex die bewusteloos op de grond lagen.

Volgens de politie handelde de schutter alleen. Zeven mensen werden ter plaatse dood verklaard, twee anderen overleden later in het ziekenhuis. Een agent was volgens de politie nabij toen hij even na 15.30 uur plaatselijke tijd geweerschoten hoorde. Hij „neutraliseerde de dreiging” en schakelde vervolgens de nooddiensten in.

Grote schietpartijen vinden met grote regelmatig plaats in de VS; volgens gegevens van AP en USA Today is er gemiddeld elke week één massale schietpartij met vier dodelijke slachtoffers of meer, exclusief de dader.