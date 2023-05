Wagner Groep krijgt toch munitie na dreiging vertrek uit Bachmoet

De Wagner Groep krijgt alsnog voldoende munitie om de strijd bij Bachmoet voort te zetten, meldde haar leider Jevgeni Prigozjin zondag. Het Russische leger zou dat hebben toegezegd. Twee dagen eerder dreigde Prigozjin zijn huurlingen terug te trekken uit de Oekraïense stad, in een tirade dat zijn mannen „gedoemd waren tot een zinloze dood” als gevolg van een „kunstmatig” munitietekort dat werd opgelegd door „jaloerse bureaucraten”.

Prigozjin leek in die video op ramkoers te zijn met de Russische militaire leiding, minister van Defensie Sergej Sjojgoe en opperbevelhebber Valeri Gerasimov. Nu stelt hij directe orders te gaan krijgen van de Russische generaal Sergej Soerovikin, voormalig opperbevelhebber. Prigozjin prijst hem als „de enige generaal van het leger die weet hoe hij moet vechten”.

Of Wagner echt werd afgeknepen of dat er door logistieke problemen te weinig munitie was, is niet duidelijk. Bachmoet is de enige plek waar de Russische strijdkrachten afgelopen weken nog terrein veroverden. Inmiddels wordt gevochten om de laatste paar wijken. Rusland lijkt hierbij de overhand te hebben en rukt nog steeds langzaam op.

Oekraïne beschuldigde Rusland zaterdag van het gebruik van fosformunitie op het onbezette deel van Bachmoet

Oekraïne beschuldigde Rusland zaterdag van het gebruik van fosformunitie op het onbezette deel van Bachmoet. Op beelden van het vermeende voorval is een vuurregen te zien boven de stad. Gebruik van dergelijke munitie in woongebied kan een oorlogsmisdaad zijn. Wel is de stad nagenoeg verlaten. Naar schatting verblijven er nog tientallen tot enkele honderden burgers in het gebied.

Gedeeltelijke evacuatie

Prigozjins aankondiging om te vertrekken uit Bachmoet leidde tot speculaties dat Rusland na de maandenlange uitputtingsslag het zwaartepunt van de strijd zou willen verleggen. Rusland heeft afgelopen dagen een gedeeltelijke evacuatie ingesteld in de regio Zaporizja, een van de regio’s waar het tegenoffensief verwacht wordt. Ook Enerhodar, de frontstad aan de rivier Dnipro waar een grote kerncentrale staat, moet op last van de Russische bezetter worden geëvacueerd.

Het hoofd van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) van de VN waarschuwde dit weekend dat de situatie rond de Oekraïense kerncentrale Zaporizja „in toenemende mate onvoorspelbaar en potentieel gevaarlijk” is, en heeft opgeroepen tot maatregelen om veiligheid bij de kerncentrale te waarborgen.

De stroomvoorziening van de centrale is instabiel. Na de bezetting besloot Rusland de centrale aan te sluiten op het eigen elektriciteitsnet, en af te koppelen van het Oekraïense stroomnet. Sinds de bezetting moest voor de koeling van de kerncentrale al een aantal keer worden overgegaan op brandstofaggregraten omdat de stroom was uitgevallen.

Drone-aanvallen

In afwachting van het volgende offensief waarin Oekraïne opnieuw bezette gebieden wil bevrijden, vinden aan weerszijde grote drone-aanvallen plaats. In grote delen van Oekraïne – van de hoofdstad Kyiv tot in Cherson in het zuiden – klonk in de nacht van zaterdag op zondag het luchtalarm vanwege drone-aanvallen.

Russische commandanten op het bezette schiereiland de Krim meldden dat het gebied door Oekraïense drones werd getroffen. Boven de Zwarte Zee zouden zaterdagnacht 22 Oekraïense drones zijn uitgeschakeld. In de stad Cherson zijn zaterdag zes Oekraïense reddingswerkers omgekomen door een Russische artilleriebeschieting.

Daarnaast is voor de derde keer sinds het begin van de oorlog op eigen grondgebied een aanslag gepleegd op een Russische oorlogspropagandist. De nationalistische Russische auteur en politicus Zachar Prilepin heeft de bomaanslag zaterdag overleefd. De gewelddadige Oekraïens-Tartaarse beweging Atesj, die strijdt tegen de bezetting van Rusland, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.