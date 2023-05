Vonnis nabij in zaak tegen Trump over ‘verkrachting’ in pashokje

Dus u vindt dat iemand die een „ster” is vrouwen zomaar in het kruis kan grijpen, vroeg de advocaat. „Historisch bekeken is dat waar voor sterren”, antwoordde de beklaagde. „Als je naar de laatste miljoen jaar kijkt, is dat doorgaans het geval. Niet altijd, maar doorgaans. Helaas of gelukkig.”

In de smaadzaak die journalist E. Jean Carroll heeft aangespannen tegen Donald Trump, wil de oud-president niet getuigen in de rechtszaal. De rechter had hem en zijn advocaten tot zondag vijf uur de tijd gegeven om zich te bedenken, maar dit hele weekeinde wees niet erop dat hij dit nog van plan is. Na de slotpleidooien, gepland voor deze maandag, zal het aan de jury zijn om vanaf later deze week tot een oordeel te komen.

De bovenstaande dialoog tussen Trump en Carrolls advocaat Roberta Kaplan komt uit een eerder verhoor (onder ede) in deze zaak dat op 19 oktober plaatsvond en waarvan videobeelden zijn vrijgegeven. Kaplan liet Trump daarbij onder meer een beruchte opname uit 2005 zien waarin hij tegen een radiopresentator zegt dat een ster ongestraft alles mag doen. Je kunt vrouwen ongevraagd op de mond zoenen en in hun kruis grijpen. „Je kunt alles maken.” Vindt u zichzelf een ster, vroeg de advocaat. „Ik denk het wel, ja”, zei Trump.

De civiele zaak draait om de beschuldiging van Carroll dat Trump haar in 1996 heeft aangerand en verkracht in de kleedkamer in een chic warenhuis in New York. In de rechtszaal heeft zij verklaard dat ze nadien nooit meer in staat is geweest om een seksuele of romantische verhouding met een man te hebben.

Trumps alibi

De zaak is aangespannen in 2022, gedurende een korte tijdspanne waarin de staat New York de gelegenheid gaf aan slachtoffers van seksueel geweld om een zaak te beginnen over feiten die zo lang geleden zijn gebeurd dat ze normaal gesproken als verjaard zouden worden beschouwd.

Ter ondersteuning van Carroll traden tien getuigen op. Twee vriendinnen verklaarden tegenover de rechter dat Carroll hun destijds heeft verteld dat Trump haar had verkracht. Andere vrouwen kwamen met soortgelijke beschuldigingen over hem.

Een ‘ster’ komt nu eenmaal met veel weg, ook met aanranding, meent Trump

Daar tegenover staan de bezweringen over zijn onschuld van Trump, die tijdens de zittingsdagen onder andere aan het golfen was op zijn eigen banen in Schotland. Een van die bezweringen is dat hij Carroll niet aantrekkelijk genoeg vond om seks mee te willen hebben. „Punt één: ze is mijn type niet. Punt twee: het is nooit gebeurd”, zei Trump tegen verslaggevers in het Oval Office toen hij nog president was.

Hij heeft diezelfde verklaring eerder gegeven in reactie op soortgelijke beschuldigingen. Toen advocaat Kaplan hem daarnaar vroeg tijdens de ondervraging, raakte Trump geïrriteerd en zei: „Jij zou ook geen keuze van mij zijn, eerlijk gezegd.” Hij kon zich niet voorstellen dat er „enige omstandigheid zou zijn waarin ik in jou geïnteresseerd zou zijn.”

Lees ook: Trump haalt zijn eigen alibi onderuit in aanrandingszaak

Tijdens datzelfde verhoor liet advocaat Kaplan een foto zien, waarin Trump zijn toenmalige echtgenote Marla Maples, meende te herkennen. „Dat is Marla”, zei hij wijzend op een vrouw die volgens Kaplan niet Trumps ex-vrouw was, maar de eiser, E. Jean Carroll. „Die foto is vaag”, zei Trump.

Meer zaken op de rol

De smaadzaak van Carroll is slechts een van de vele gerechtelijke procedures waarin Trump gelijktijdig is verwikkeld. Volgend jaar begint de rechtszaak over het verzwijgen van de betaling van een afkoopsom ten behoeve van zijn kansen bij de verkiezingen van 2016. Dan is er nog de kwestie van het onder druk zetten van een hoge functionaris in Georgia om de verkiezingsoverwinning van Biden af te nemen en een samenzwering met nep-kiesmannen in diezelfde staat, met hetzelfde doel.

Een speciaal aanklager onderzoekt ook nog of Trump strafbare feiten heeft gepleegd in het kader van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en bij zijn weigering om staatsgeheime documenten over te dragen aan het Nationaal Archief.

Overigens lijken zijn juridische problemen Trumps positie als Republikeinse presidentskandidaat voor de verkiezingen van november 2024 alleen maar te hebben versterkt. Hij heeft veel meer geld kunnen ophalen bij (vooral kleine) donateurs en in de peilingen heeft hij potentiële rivalen in de Republikeinse voorververkiezingsrace ineens ver achter zich gelaten.