‘U bent niet de meest keurige weggebruiker’

De pizzeria ging bijna dicht, het was rond sluitingstijd. Nicky, zelfstandig timmerman uit Amsterdam, knalde zijn werkbus over het trottoir de parkeerplaats op. Hij parkeerde dubbel, op twee invalideplekken. Nicky (34) had die decemberavond nog niet gegeten, en ongeveer twaalf bier gedronken.

„U heeft geen advocaat?”, vraagt de Amsterdamse politierechter aan Nicky, die in spijkerbroek de rechtszaal binnen loopt. „Nee”, antwoord Nicky, „die is ontslagen”. Dus zegt Nicky zelf maar dat hij het „nooit had moeten doen”.

De rechter: „U dacht niet: laat ik met de fiets gaan. Of nou ja, dat mag eigenlijk ook niet. Ik bedoel: lopend.”

Nicky: „Nee, ik dacht: ik rij er snel heen.”

Het nieuws staat er vol van, zegt de officier van justitie tegen Nicky. „Van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag.” Nicky zwijgt – hij zegt de hele zaak geen woord te veel. Uit politiecijfers bleek vorige maand dat het aantal doden door drugs en drank in het verkeer afgelopen jaar toenam.

Op een woensdagochtend staan in de Amsterdamse rechtbank zestien wegverkeerswetzaken op de planning. Ondoenlijk veel, zegt de rechter tussen twee zaken door. Dat komt niet doordat er bovengemiddeld veel wegverkeerswetzaken worden ingepland, maar omdat verdachten die hun rijbewijs dreigen te verliezen daadwerkelijk komen opdagen. „Er staat voor veel mensen veel op het spel.”

Alle verdachten deze ochtend zijn mannen, bijna allemaal gingen ze al eerder de fout in.

De Poolse magazijnmedewerker Oskar werd betrapt terwijl hij met een joint in zijn mond over een afgesloten weg reed. De rechter wil weten of hij nu nog auto rijdt. „Nee”, zegt Oskar. „U heeft geen rijbewijs meer?” Oskar: „Ik heb nooit een rijbewijs gehad.” Oh, zegt de rechter, „dat is extra problematisch”.

Tourmanager Christopher reed met een telefoon in zijn hand in een Mercedes over de drukke Amsterdamse Nassaukade. Toen hij werd aangehouden, bleek hij geen rijbewijs te hebben – dat was hem ontnomen nadat hij stoned achter het stuur zat.

In de rechtbank wiebelt Christopher – grijs trainingspak, lichtbruine bodywarmer – zenuwachtig met zijn voeten. „Ik durfde niet tegen mijn baas te zeggen dat mijn rijbewijs was afgepakt.”

Mohammed zat dronken achter het stuur, raakte zijn rijbewijs kwijt, kreeg een brief dat hij weer mocht rijden, en later weer een brief dat het toch niet mocht, maar die miste hij, want toen woonde hij al op een ander adres, zegt hij. Mohammed wordt vrijgesproken voor rijden zonder rijbewijs.

„Laat ik het zo zeggen: u bent niet de meest keurige weggebruiker”, zegt de rechter daarna tegen de Bulgaarse Taner. De elektricien is in zijn werkkleding naar de rechtbank gekomen. Stoffige schoenen met stalen neuzen, een stevige afritsbroek. Ook Taner was zijn rijbewijs kwijt omdat hij dronken achter het stuur had gezeten. Waarom reed hij dan alsnog? „Ik was met mijn baas onderweg”, zegt Taner. „Hij was moe en had hoofdpijn, en vroeg of ik het stuur even kon overnemen. Hij zei dat er niets zou gebeuren, en hij het anders zou regelen.” De rechter: „Ik zie hem nu anders nergens.”

Voor de derde keer herhaalt de officier van justitie dat op rijden zonder rijbewijs een gevangenisstraf van twee weken staat. „Je bent niet verzekerd. Als je een ongeluk veroorzaakt, zou het slachtoffer met de levenslange gevolgen zitten, maar geen schadevergoeding krijgen.”

Tegen Nicky wil de officier van justitie nog „één ding opmerken, en het is niet aan mij, maar bij iets meer alcohol was je rijbewijs ongeldig geworden”.

„Wat zou dat betekenen”, wil de rechter weten. „Dat zou dramatisch zijn”, zegt Nicky. „Dan kan ik niet meer werken.” Nicky krijgt nog een voorwaardelijke rij-ontzegging en een boete van 850 euro.

De rechter hoopt hem „nooit meer te zien”.

Nicky: „Dat hoop ik ook.”

Procespartijen Rechter: F.W. Pieters Officier van justitie: mr. M. van Troost