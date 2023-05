Syrië na twaalf jaar schorsing weer toegelaten in Arabische Liga

De Arabische Liga heeft zondag besloten om Syrië opnieuw toe te laten treden tot de organisatie, melden internationale persbureaus. Het samenwerkingsverband van Arabische landen besloot in 2011 het Syrische lidmaatschap op te zeggen, omdat de Liga het oneens was met de brute wijze waarop de Syrische president Bashar al-Assad reageerde op de burgeroorlog in het land.

Al langere tijd overleggen de Arabische landen over het aanhalen van de banden met Syrië. Sinds de zware aardbeving die Syrië en Turkije begin februari trof is hier nog meer aandacht voor gekomen. Een week geleden overlegden regionale topdiplomaten in Jordanië nog over een routekaart om Syrië weer onderdeel te maken van de Arabische groep. Bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de lidstaten in de Egyptische hoofdstad Caïro, waar de Arabische Liga gevestigd is, werd zondag gestemd over het opheffen van de Syrische schorsing.

Alle dertien aanwezige ministers stemden voor, maar dat betekent niet dat de hele Arabische wereld het eens is over herstel van de banden met Syrië. Verschillende landen waren dan ook niet bij de vergadering aanwezig. Een opvallende afwezige is Qatar. De golfstaat steunt nog steeds oppositiegroepen die zich verzetten tegen de regering van al-Assad.

De Arabische Liga is een diplomatieke organisatie. De Liga werd in 1945 opgericht door zeven landen, waaronder Syrië, Irak en Egypte, om samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren, gemeenschappelijke belangen te behartigen en te bemiddelen in conflicten. Nu Syrië weer is toegetreden heeft de organisatie in totaal 22 leden.