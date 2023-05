Slecht seizoen krijgt bitter einde: FC Groningen voor het eerst in 23 jaar gedegradeerd uit Eredivisie

FC Groningen is zondag na 23 jaar gedegradeerd uit de Eredivisie. Dat werd duidelijk toen de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles uit Deventer eerder op zondag eindigde in gelijkspel (1-1). Groningen moest dit duel winnen om in de Eredivisie te blijven. De club staat als een na laatste in de ranglijst met 18 punten. De afstand met Excelsior, dat tien punten meer heeft, is met drie wedstrijden nog te gaan niet meer te overbruggen.

Het is de afsluiter van een ongelukkig seizoen voor FC Groningen: de ploeg won maar vier keer een wedstrijd. Ook was er gerommel in het bestuur: in november werd oud-Heraclestrainer Frank Wormuth ontslagen en later technisch directeur Mark-Jan Fledderus. Onder de huidige trainer Dennis van der Ree, die Wormuth verving, wonnen de Groningers slechts één duel.

Aanvoerder Mads Bech Sørensen heeft zondag na afloop van de wedstrijd in Deventer „sorry” gezegd tegen alle Groningen-fans. „We zijn allemaal heel teleurgesteld en hebben een rotgevoel”, zei hij tegen de sportzender ESPN. Het is lang geleden dat de club uit Groningen voor het laatst degradeerde uit de Eredivisie. Voor het laatst gebeurde dat in 1998. Twee jaar later kwam de club weer terug en in 2015 won het zelfs de KNVB-beker. Dit weekend degradeerde nog een club uit het noorden: SC Cambuur staat na verlies tegen FC Utrecht afgelopen zaterdag helemaal onderaan met 16 punten.