Servische regering geeft inwoners vrijkaart om illegale wapens in te leveren

Het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zondag alle inwoners van het land opgeroepen hun illegale wapens in te leveren. Vanaf maandag tot en met 8 juni kunnen zij dat doen zonder strafrechtelijke consequenties, melden internationale persbureaus. De oproep volgt op een week waarin Servië werd opgeschrikt door twee grote schietpartijen in twee dagen. Daarbij kwamen in totaal zeventien mensen om het leven.

Woensdag schoot een 13-jarige jongen acht medeleerlingen en een bewaker dood op zijn school in de Servische hoofdstad Belgrado. Donderdagnacht volgde een schietpartij vanuit een auto, met acht doden en veertien gewonden tot gevolg. In reactie op de aanslagen beloofde de Servische regering de wapenwetgeving in het land streng aan te scherpen. Wie zijn niet-geregistreerde granaten, explosieven, munitie en andere wapens niet inlevert voor 8 juni, riskeert een gevangenisstraf. Ook gaat de regering alle wapenvergunningen herzien en de maximale straf op illegaal wapenbezit verhogen.

Onderwijsminister stapt op

Branko Ruzic, de Servische minister van Onderwijs, is zondag opgestapt vanwege de schietpartij op een school. Oppositiepartijen eisten zijn aftreden omdat ze vonden dat hij als verantwoordelijke minister de schietpartij had moeten voorkomen. „Als een verantwoordelijke en goed opgevoede man, als een professional in het vervullen van alle openbare taken tot nu toe, en als ouder en als burger van Servië, heb ik de rationele beslissing genomen om af te treden”, schreef Ruzic in zijn ontslagbrief.

In Servië zijn veel illegale wapens in omloop, een overblijfsel van de Joegoslaviëoorlog in de jaren negentig. Met 39,1 vuurwapens per 100 mensen heeft land het op vier na hoogste aantal wapens per hoofd van de bevolking, op een gedeelde plaats met Montenegro. Toch zijn schietpartijen zeldzaam in Servië, het meest recente geval vond plaats in 2013, toen een oorlogsveteraan dertien mensen doodschoot.

