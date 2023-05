Recordtemperaturen van boven de 44 graden in Zuidoost-Azië, ’300 meter lopen voelt als marteling’

Dit weekend registreerden Vietnam en omliggende landen in Zuidoost-Azië de hoogste temperaturen ooit: zaterdag was het in Vietnam 44,1 graden Celsius. Het vorige nationale hitterecord, bijna een graad minder, was in 2019. Ook werden deze week recordtemperaturen gemeten in Thailand (44,6 graden) en in Myanmar (43,8 graden). In delen van India is het 3 tot 4 graden warmer dan normaal.

Volgens klimaatwetenschappers hebben de „zorgwekkende records” te maken met de opwarming van de aarde. „Ik denk dat dit record nog vele malen zal worden verbroken”, zegt een klimaatexpert uit de Vietnamese hoofdstad Hanoi tegen persbureau AFP.

Uitputting door hitte

In Vietnam hebben de autoriteiten op aandringen van weerexperts mensen geadviseerd zoveel mogelijk binnen te blijven tijdens de heetste uren van de dag. Een 27-jarige zegt tegen de Vietnamese nieuwssite VN Express ‘s ochtends vroeg naar het werk te gaan en pas te vertrekken als de zon onder is. „Een stukje lopen van 300 meter voelt als een marteling.” Ook in Thailand en Maleisië durven mensen vrijwel niet op straat te lopen. „Ik zag mensen naar de plaatselijke kliniek gaan vanwege uitputting door de hitte”, zegt een kantoormedewerker in Kuala Lumpur, in Maleisië.

Extreme hittegolven kunnen zorgen voor het uitsterven van honderden soorten planten en dieren. Volgens het laatste rapport van IPCC, het wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde Naties, is de mens „onherroepelijk” verantwoordelijk voor het opwarmen van de aarde door het uitstoten van broeikasgassen.

Ook landen in Europa hebben last van hitterecords. Vorige maand werden in Zuid-Spanje temperaturen van rond de 40 graden gemeten. Frankrijk en Spanje hebben ook door extreme droogte al vroeg in het jaar te maken met grote bosbranden.

