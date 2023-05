President Lula laat zijn mening over de oorlog in Oekraïne afhangen van zijn publiek

Vijf maanden na zijn aantreden en pakweg zeven buitenlandse reizen verder, is de terugkeer van Braziliaanse president Luiz Lula da Silva wereldwijd niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen weekend zei Lula tijdens een bezoek aan Engeland, waar hij voor de kroning van Charles was, vol emotie dat het „schandalig” is dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange nog steeds gevangenzit, en bepleitte hij diens onmiddellijke vrijlating.

Maar het zijn vooral Lula’s (tegenstrijdige) uitlatingen over de oorlog in Oekraïne en zijn toenadering tot China en Rusland, die in het Westen de argwaan tegen de sociaal-democraat voeden. Veel westerse regeringen waren opgelucht dat Lula eind vorig jaar de ultrarechtse president Jair Bolsonaro via de stembus wist te verslaan.

Maar zijn bezoek aan China, vorige maand, en het kort daaropvolgende bezoek van de Russische buitenlandminister Lavrov aan Brazilië, werden vanuit westerse hoofdsteden met kritische belangstelling gevolgd. Ook door Den Haag, waarvandaan de Nederlandse premier Rutte deze maandag vertrekt voor een driedaagse handelsmissie naar Brazilië.

Rutte in Brazilië Driedaags bezoek

Ook de relatie met Europa blijft tijdens de groeiende geopolitieke tweestrijd tussen de VS en China belangrijk voor Brazilië. Vanaf deze maandag brengt premier Mark Rutte met een handelsdelegatie een driedaags bezoek aan Brazilië, inclusief ontmoeting met Lula. Op de agenda staan onderwerpen als de energietransitie, de strijd tegen ontbossing in de Amazone en er is een bezoek aan de haven in Fortaleza gepland, waar ook de Rotterdamse haven een belang in heeft. Nederland is als groot soja-importeur uit Brazilië een belangrijke handelspartner en Lula zoekt in de strijd voor het behoud van het regenwoud financiële steun van Europese landen voor een Amazonefonds. Tijdens de regeerperiode van Lula’s voorganger Bolsonaro bekoelden de betrekkingen met veel Europese landen, waaronder Nederland. De implementatie van het grote handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (waar twintig jaar lang over onderhandeld was) lag stil vanwege Bolsonaro’s ontbossingpolitiek in de Amazone. Tijdens de ontmoeting tussen Rutte en Lula staat ook de oorlog in Oekraïne op de agenda.

Op bezoek bij Xi Jinping zei Lula tegen de pers dat zowel Rusland als Oekraïne volgens hem schuld draagt aan het uitbreken van de oorlog. En in het verlengde daarvan verweet hij Europa en de VS de oorlog verder „op te stoken, en niet geïnteresseerd te zijn in vrede”.

Eerder dit jaar weigerde Lula al om granaten te leveren aan Kyiv, nadat de Amerikaanse president Biden en de Duitse bondskanselier Scholz daar in bilaterale gesprekken op hadden aangedrongen. Al langer weigert Brazilië mee te doen aan de sancties tegen Rusland.

Evengoed was het president Biden bij wie Lula als eerste op bezoek ging na zijn aantreden op nieuwjaarsdag. Het staatsbezoek was vlak na de bestorming van de Braziliaanse overheidsgebouwen waaronder het Congres, op 8 januari. In het Witte Huis vonden de leiders van de twee grootste democratieën van het westelijk halfrond elkaar in gezamenlijke kritiek op een autoritaire voorganger.

Traditie van non-interventie

„Lula wil zich in feite niet mengen in de oorlog. En wil iedereen te vriend houden”, zegt politiek analist en socioloog Celso Rocha de Barros. „Dat past bij de Braziliaanse politieke traditie om zoveel mogelijk een neutrale opstelling te hebben als het gaat om buitenlandse conflicten.”

De Braziliaanse president Lula da Silva met de Amerikaanse president Joe Biden. EPA/Sarah Silbiger / POOL

Voor Brazilië zijn zowel de Europese Unie, de VS, Rusland als China belangrijke handelspartners. Aan China verkoopt het vooral soja en vlees, uit Rusland haalt het de kunstmest voor die landbouwproducten. Met de EU wil hij juist het vrijhandelsverdrag Mercosur, met het Zuid-Amerikaanse landenblok, vlottrekken.

Het hangt daarom vaak af van het publiek dat hij voor zich heeft en welk land hij bezoekt, welke mening Lula verkondigt. Lula schept daarbij de meeste verwarring met zijn uiteenlopende uitspraken over de oorlog in Oekraïne.

Voorafgaand aan de Braziliaanse verkiezingen zei hij vorig jaar in een interview met het Amerikaanse tijdschrift TIME, dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zelf ook schuld heeft aan de oorlog. Een paar maanden later, tijdens zijn bezoek aan de VS, verklaarde Lula dat de invasie van Rusland een „historische fout was’’. Om vervolgens in China weer te zeggen dat beide landen schuldig zijn.

Ambitie als vredesstichter

Lula presenteert zijn land daarbij ook nadrukkelijk als mogelijke vredesonderhandelaar in dit conflict. Hij ziet een kans om met Brazilië een belangrijkere plek op het wereldtoneel te veroveren. Ook tijdens zijn eerdere regeerperiode (2003-2010) probeerde Lula te bemiddelen in oorlogen in het Midden-Oosten.

De wereld van nu is echter anders, waarschuwen analisten, veel meer gepolariseerd. „Er is veel grotere verdeeldheid tussen belangrijke machtsblokken dan in de tijd dat Lula eerder president was. China en Amerika zijn in een felle machtsstrijd verwikkeld, terwijl beide belangrijke partners voor Brazilië blijven. Dan is er de oorlog in Oekraïne, wat weer invloed heeft op de relatie met de Europese Unie. Je kunt je afvragen of er op dit moment in het Westen behoefte is aan een Lula die vrede bepleit”, zegt Rocha de Barros.

De Braziliaanse president Lula da Silva met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Foto Andre Borges/EPA

Hoewel Brazilië de Russische invasie in de VN heeft veroordeeld, zal het Westen de bewegingen van Lula de laatste weken vooral zien als een verdere toenadering tot Rusland. Tijdens zijn rondreis door Latijns-Amerika bezocht Lavrov naast Brazilië nog drie landen: Venezuela, Cuba en Nicaragua. Alle drie worden geleid door autoritaire en omstreden regimes, die onder druk staan van Amerikaanse sancties.

Nieuw leven voor de BRICS-landen

„Dat bezoek van Lavrov had geannuleerd moeten worden, want er was ook bezoek uit Oekraïne uitgenodigd, maar dat ging niet door. Door Lavrov hier te ontvangen was dat vooral goede marketing voor Rusland, maar niet voor Brazilië”, zegt Rocha de Barros.

Brazilië, Rusland en China zijn bondgenoten binnen het blok van BRICS-landen (de twee andere leden zijn India en Zuid-Afrika). Toen Lula in 2003 aantrad, was China nog een opkomende economie en stonden dit soort samenwerkingsverbanden in de kinderschoenen.

Twintig jaar later is China een wereldmacht en voor Brazilië een belangrijkere handelspartner dan de VS. China heeft tussen 2007 en 2020 bijna 70 miljard dollar in Brazilië geïnvesteerd. In 2021 exporteerde Brazilië voor 88 milard dollar aan producten naar China. En China exporteerde in datzelfde jaar andersom 54 milard dollar naar Brazilië. Tijdens Lula’s bezoek aan China vorige maand werden er tientallen nieuwe akkoorden afgesloten. „Lula wil de BRICS groot maken. En hij streeft er ook naar dat Unasur, een handelsblok van Zuid-Amerikaanse landen, sterk wordt. Hij wil dat die landenblokken minder afhankelijk worden van het Westen, van de VS.”

Om de financiële positie van de BRICS te versterken hebben China en Brazilië onlangs afgesproken zaken te doen zonder de dollar, in lokale munteenheden. Er is een BRICS-bank opgericht waar de Braziliaanse ex-president Dilma Rousseff de scepter zwaait. Rousseff is een partijgenoot van Lula, die na haar afzetting in 2016 vrijwel van het politieke toneel was verdwenen. Vanuit Shanghai kan ze zich weer in de schijnwerpers zetten.

Daarbij willen meer landen in Latijns-Amerika en Afrika zich bij de BRICS aansluiten. Rocha de Barros verwacht dat Lula zich zal inzetten om kleinere landen, die ook willen dat de oorlog via vredesonderhandelingen stopt, aan zich te binden. Binnenkort begint Lula aan een rondreis door Afrika. „Juist armere landen zijn de dupe van deze oorlog. Het levert hun geopolitiek gezien niets op. Ze krijgen geen brandstof of graan meer. Rijke landen vinden wel een alternatief voor de crisis, maar veel andere landen niet.”