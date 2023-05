Belgen zijn het herdenken verleerd

Haar hele leven had ze gezwegen over de oorlog, omdat de herinnering eraan te pijnlijk was. Maar op haar sterfbed een paar jaar geleden begon de moeder van de Belgische activiste Ellen De Soete (57) ineens tot in detail over haar verzetsverleden te praten. Over wat ze had gedaan en wat ze had gezien tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze maakte zich zorgen over de toekomst, omdat ze het gevoel had dat de geschiedenis zich kan gaan herhalen.

In de vluchtelingenproblematiek, de homorechten die in verschillende Europese landen onder druk staan, in het steeds feller gevoerde woke-debat, herkende ze patronen uit de jaren dertig, toen Joden steeds minder bewegingsruimte kregen. Vlak voor ze stierf, zei ze tegen haar dochter: „Meiske, wij hebben destijds onze nek voor jullie uitgestoken. Er zal een moment komen waarop jullie hetzelfde zullen moeten doen.” Die boodschap liet De Soete niet meer los.

Vorig jaar april richtte ze in de geest van haar moeder de 8-mei coalitie op. Een samenwerkingsverband van vakbonden, academici, en culturele instellingen met als doel de herinnering aan Belgische verzetsstrijders weer terug te krijgen in het collectieve geheugen, en uitgebreid stil te staan bij de dag waarop Europa werd bevrijd van de nazi’s – op 8 mei 1945 capituleerde Duitsland officieel.

Bevrijdingsdag wegbezuinigd

Waar in Nederland al decennialang op 4 en 5 mei door het hele land wordt stilgestaan bij de gevallenen in de oorlog en bij de bevrijding, is dat in België al sinds de jaren zeventig niet meer zo. In 1974 schafte de regering-Tindemans 8 mei als vrije dag af. Het was de periode van de oliecrisis en de regering vond het noodzakelijk een vrije dag te schrappen uit financiële overwegingen. Men wilde niet tornen aan een christelijke feestdag, maar wel, in de woorden van Ellen De Soete, aan een dag die veel mensen in België het liefst vergeten. „Men wil die bladzijde omslaan, en niet meer herinnerd worden aan de collaboratie. Met een herdenkingsdag open je die oude wonden.”

Belgische burgers verwelkomen Britse troepen in Brussel in 1944 door op de tank te springen en mee te rijden. Foto Mirrorpix via Getty Images

En dat baart haar grote zorgen. „Negen van de tien jongeren die je vandaag in België vraagt naar de naam van een verzetsstrijder, zal die niet meer kunnen noemen. Terwijl er 150.000 verzetshelden waren, van wie er 15.000 zijn vermoord. Het is zo belangrijk dat zij de geschiedenis kennen, zodat ze kunnen reageren mocht het ooit opnieuw fout gaan.” De Soete vreest de opkomst van het rechts-nationalisme in Vlaanderen.

Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou het (extreem-)rechtse Vlaams-Belang afgetekend de grootste partij worden, gevolgd door de eveneens rechtse N-VA, bleek eind maart uit een peiling georganiseerd door diverse Belgische media. „Velen willen 8 mei niet linken aan de opkomst van rechts. Maar sorry hoor, die twee hangen gewoon met elkaar samen. Kijk eens naar Hongarije en Italië. Dan zie je wat er kan gebeuren als we vergeten wat we destijds hebben meegemaakt.”

Men wil die bladzijde omslaan en niet meer denken aan de collaboratie Ellen De Soete dochter verzetsheldin

De Soete kijkt met jaloezie naar hoe Nederland herdenkt. „Ik heb eens op de Dam gestaan op 4 mei. Het was muisstil. Ik kan je vertellen; voor iemand met een oorlogsverleden uit België komt dat erg hard binnen.”

Positieve jaloezie

Met de 8-mei-coalitie organiseerde België vorig jaar op 8 mei voor het eerst een dodenherdenking naar Nederlands voorbeeld, bij voormalig strafkamp Fort van Breendonk, niet ver van Antwerpen. Kunstenaars en academici hielden er toespraken. Onder hen de Belgische schrijver Tom Lanoye. Ook hij voelt „een positieve jaloezie” als hij denkt aan de manier waarop Nederland jaarlijks de oorlog in herinnering blijft roepen.

„Jullie eren wat er vroeger is gebeurd, en leren daaruit voor de toekomst”, zegt hij in een etablissement naast Artis, de Amsterdamse dierentuin die als onderduikplek fungeerde. Hij woonde er zojuist een try-out bij van een toneelstuk waaraan hij meeschreef, gespeeld door acteurs van Theater Na de Dam, een collectief dat elk jaar op Dodenherdenking in talloze theaters door Nederland speelt. „Jullie hebben een bibliotheek aan verzetsverhalen die bij elkaar worden gebracht. Wij moeten dat ook hebben.”

Na de eerste herdenking bij Fort van Breendonk een jaar geleden trommelde Lanoye meer dan honderd mensen uit de Belgische theaterwereld op met het idee net als in Nederland een Theater Na de Dam op te richten; het Belgische equivalent ging Vrij op 8 mei heten, een verwijzing naar het vieren van de vrijheid, maar ook naar het opnieuw invoeren van een officiële vrije dag. Daartoe hebben diverse linkse partijen in België onlangs een wetsvoorstel ingediend. Maar dat is niet het belangrijkste doel van het kunstenaarscollectief, zegt Lanoye. „Wij willen vooral dat Vrij op 8 mei in heel België uitgerold zal worden.”

Deze maandag zullen in elf theaters in Vlaanderen en Brussel voorstellingen worden opgevoerd over verzetsstrijders ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, veel meer dan Lanoye vooraf had durven hopen. Volgend jaar willen ook theaters in Wallonië mee gaan doen. Lanoye gaat binnenkort met diverse Franstalige directeuren in gesprek.

Eerbetoon op Twitter

En dan is er nog het persoonlijke project van de Belgische historicus Dany Neudt. Hij begon vorig jaar dagelijks de namen van omgekomen Belgische verzetsstrijders te twitteren, met een korte biografie en de doodsoorzaak erbij. Neudt liet zich inspireren door de Twitterpagina van Auschwitz Memorial, dat hetzelfde doet met vermoorde Joden. Zijn eerste tweet, toen hij nog nauwelijks volgers had, werd meteen honderden keren gedeeld. „Dit raakte mensen overduidelijk”, zegt hij aan de telefoon. „Ik kreeg meteen ontzettend veel respons.”

Nog altijd zijn niet alle Belgische verzetsstrijders geïdentificeerd

Wat begon met een dagelijks bericht om acht uur ’s avonds, groeide uit tot de stichting Helden van het Verzet. Met die stichting lanceerde Neudt ‘Dit zijn de namen’, een initiatief waarbij van zaterdagavond 6 mei tot maandagavond 8 mei om half negen elke twintig seconden de naam van een in de oorlog gesneuvelde verzetsstrijder, hardop wordt voorgelezen, non-stop, vanuit Fort van Breendonk.

Tenminste, zover als dat gaat. Want bijna tachtig jaar na de bevrijding zijn nog altijd niet alle 15.000 verzetsstrijders geïdentificeerd. Het onderzoek naar hun identiteit is nog maar kort geleden begonnen. En dat is essentieel, zegt Neudt, ook een van initiatiefnemers voor een Belgisch verzetsmuseum, dat nog altijd niet bestaat. „Ik voer geen strijd tegen extreem-rechts. Zo activistisch ben ik niet. Wat ik wil is dat mensen voldoende informatie krijgen over wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog in België. Wie er gesneuveld zijn voor onze vrijheid. Dan kan men zelf een oordeel vellen over het België anno nu.”