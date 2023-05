Auto rijdt in op groep mensen in Texas, zeven doden

In de Amerikaanse staat Texas is een auto zondag ingereden op een groep mensen die bij een bushalte stond te wachten. Daarbij zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen, zes anderen raakten gewond. Of de aanrijding in het plaatsje Brownsville opzettelijk was, is nog onbekend. De politie doet onderzoek.

De aanrijding vond plaats tegenover het Oxanam Center, een daklozenopvang die migranten aan onderdak helpt. Brownsville is een grensdorp waar veel migranten vanuit Mexico aankomen. Victor Maldonado, de directeur van het opvangcentrum, zei tegen persbureau AP dat de slachtoffers migranten zijn, voornamelijk Venezolaanse mannen.

De chauffeur is gearresteerd en ligt onder bewaking in het ziekenhuis. Er wordt gecontroleerd op eventuele alcohol en drugs in zijn bloed. Ook zes slachtoffers worden in het ziekenhuis behandeld aan lichte tot ernstige verwondingen.

Brownsville is lang het epicentrum van migratie vanuit Mexico geweest. Ook nu bereidt het dorpje zich voor op een grote nieuwe instroom van migranten, omdat donderdag het strenge en controversiële pandemiebeleid tegen migranten opgeheven wordt. De regeling, Title 42 genoemd, maakt het mogelijk migranten zonder papieren tegen te houden en uit te zetten, op grond van het bestrijden van infectieziekten en de risico’s voor de volksgezondheid.

Lees ook dit artikel over Title 42 Hooggerechtshof VS: pandemiebeleid dat migratie tegengaat blijft van kracht